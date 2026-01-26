Connect with us

Geolier conquista le classifiche: “Tutto è possibile” debutta al primo posto

Geolier continua a scrivere la sua storia e a infrangere record. Dopo la presenza costante nella Top 10 degli album FIMI/Nielsen con “Dio lo sa”, uscito a giugno 2024, arriva ora la consacrazione definitiva: il nuovo album “Tutto è possibile” debutta direttamente al numero uno della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici FIMI/Nielsen Italia, monopolizzando interamente la Top 10 dei singoli e la Top 3 dei brani di tendenza su YouTube. Un risultato che nel panorama musicale italiano non si vedeva da più di due anni.

Il rapper napoletano aggiunge così un nuovo capitolo alla sua rapida ascesa. Con 91 dischi di platino, 40 d’oro e oltre 1,5 miliardi di streaming complessivi, Geolier si conferma una delle figure più rilevanti e influenti della scena urban italiana. Dopo un 2025 segnato da un tour nei palasport completamente sold out e da due serate storiche all’Ippodromo di Agnano, l’artista è pronto a una nuova impresa: il “Geolier Stadi 2026”, la sua prima tournée negli stadi italiani.

Il tour partirà il 6 giugno 2026 con la data zero a Termoli (Arena del Mare 42°15°) per poi arrivare il 13 giugno a Milano (Stadio San Siro), il 19 giugno a Roma (Stadio Olimpico) e il 23 giugno a Messina (Stadio Franco Scoglio). Gran finale nella sua città con tre serate sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 26, 27 e 28 giugno.

“Tutto è possibile”, prodotto da Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, è il quarto album di Geolier, definito nella nota ufficiale come “la fotografia di un percorso reale: dalla strada ai palchi più grandi, dal quartiere alle collaborazioni che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili”. Il disco raccoglie incontri tra mondi diversi, con la partecipazione di Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, ANNA e Kid Yugi, mantenendo un filo rosso coerente che lega sonorità urban, melodia e identità napoletana.

Il titolo dell’album non è un semplice motto, ma una dichiarazione d’intenti: “Tutto è possibile nasce da una frase che diventa visione e si sviluppa come un diario lucido: crescita, successo, pressione, radici e sogni realizzati. La strada resta un riferimento costante, non come immagine, ma come prospettiva. Napoli è una voce viva, origine e centro emotivo dell’intero progetto.”

Anche sul fronte digitale il successo è stato immediato: tutte le tracce del disco hanno esordito nelle prime 16 posizioni della Top 50 di Spotify Italia, confermando la centralità dell’artista e la sua fortissima connessione con il pubblico.

Dopo l’uscita del libro autobiografico “Per sempre” nel novembre 2024, nel quale Geolier ha ripercorso le tappe della propria crescita personale e professionale, il rapper ha aperto il 2026 con una nuova fase della sua carriera. *“Tutto è possibile”* segna la maturità di un artista che, partito dalle strade di Napoli, è arrivato ai palchi più imponenti d’Italia senza mai rinunciare alle proprie radici e alla lingua che lo rappresenta.

Con tre serate sold out già annunciate allo Stadio Maradona e un disco che domina tutte le classifiche, Geolier si conferma non solo come uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea, ma come simbolo di un cambiamento culturale che nasce dal Sud e parla al mondo intero. Per Geolier, davvero, tutto è possibile.

