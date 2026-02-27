Gianluca Grignani torna a Sanremo per un duetto speciale con Luchè

Gianluca Grignani torna questa sera sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo, nella serata dedicata alle cover, come ospite di Luchè. I due artisti proporranno una nuova versione di una delle hit più amate del cantautore milanese, “Falco a metà”, brano contenuto nell’album Destinazione Paradiso del 1995, recentemente ripubblicato da Universal Music Italia in un’edizione speciale per celebrare i trent’anni del disco.

L’artista, che nel corso della sua carriera ha partecipato al Festival per ben sette volte in gara e due come ospite, torna così a uno dei palcoscenici che più hanno segnato il suo percorso musicale. Dal suo esordio nel 1995 nella categoria Nuove Proposte con Destinazione Paradiso, passando per brani come Il giorno perfetto (1999), Lacrime dalla Luna (2002), Liberi di sognare (2006), Cammina nel Sole (2008), Sogni infranti (2015) e, più recentemente, Quando ti manca il fiato (2023), Grignani ha saputo interpretare e rinnovare il rock d’autore italiano con autenticità e passione.

Nel corso degli anni, il cantautore è stato protagonista anche di memorabili duetti nella cornice sanremese. Nel 2012 fu ospite di Pierdavide Carone con Nanì, brano prodotto e diretto da Lucio Dalla. Dieci anni più tardi, nel 2022, affiancò Irama in un’interpretazione intensa di La mia storia tra le dita.

Per la sua apparizione al Festival, Grignani indosserà un outfit firmato Pence1979, con il coordinamento del suo personal stylist Marco de Lucia.

Mentre cresce l’attesa per l’esibizione sul palco dell’Ariston, i fan guardano già con entusiasmo al prossimo appuntamento live: il ritorno in concerto con il tour “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”. Il nuovo viaggio musicale avrà inizio il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), data zero che aprirà la stagione. Seguiranno due grandi eventi: il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma.

In queste serate, prodotte e organizzate da Trident Music, Grignani promette di riportare sul palco tutta la sua carica rock e il carisma che lo hanno reso uno degli artisti più originali e longevi della scena italiana. La scaletta includerà i brani che hanno segnato la sua carriera trentennale, vere e proprie pietre miliari della musica italiana, da La mia storia tra le dita a Destinazione Paradiso, da La fabbrica di plastica a Cammina nel sole, fino a Falco a metà e Quando ti manca il fiato.

Con oltre 5 milioni di dischi venduti e più di 6,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Gianluca Grignani conferma la sua capacità di dialogare con il pubblico attraverso generazioni, mantenendo intatto lo spirito ribelle e poetico che lo ha sempre contraddistinto.