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Gilberto Gil torna in Italia con due imperdibili concerti a Roma e Milano

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Dopo tre anni di assenza, Gilberto Gil è pronto a tornare in Italia con il suo nuovo tour “Gilberto Gil in Concert”, per due date uniche: il 6 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e l’8 aprile all’Alcatraz di Milano. Un doppio appuntamento che celebra oltre sessant’anni di straordinaria carriera e che rappresenta un’occasione imperdibile per i fan del celebre musicista brasiliano.

Il concerto milanese avrà inoltre un’apertura speciale, affidata a Marco Castello, una delle voci più originali della nuova generazione del cantautorato italiano, che si esibirà in una versione acustica.

Considerato una vera e propria legenda della musica brasiliana, Gilberto Gil ha saputo rivoluzionare il panorama musicale mondiale grazie alla sua inconfondibile capacità di fondere tradizione e innovazione. Dalle radici della samba e della bossa nova fino al tropicalismo e a suggestioni internazionali, il suo stile ha ridefinito i confini della world music.

Il tour italiano si inserisce nel progetto più ampio di “Tempo Rei”, la tournée che in Brasile sta registrando il tutto esaurito in ogni data. In Italia, Gil porterà la stessa energia e passione, con un repertorio che ripercorre le tappe salienti di una carriera lunga e ricca di successi. Durante i concerti proporrà alcuni dei suoi brani più amati, autentici classici della musica brasiliana, interpretati con una rinnovata vitalità.

Ad accompagnarlo sul palco sarà una superband d’eccezione composta dai suoi figli e nipoti, a conferma dello spirito familiare che da sempre caratterizza la sua musica: Bem Gil (voce, chitarra, basso), Jose Gil (voce, batteria), João Gil (voce, chitarra, basso) e Flor Gil (voce, tastiera). Una formazione che fonde le generazioni in un dialogo musicale intimo e potente, capace di raccontare le sonorità del Brasile contemporaneo senza perdere il legame con le radici.

In una recente dichiarazione, l’artista ha ricordato il profondo valore che la musica ha avuto nella sua vita e nella sua storia personale: «Ho sempre saputo che la musica era il mio linguaggio – e che la musica mi avrebbe fatto conoscere il mondo, e portato a scoprire nuovi territori, perché il mio è sempre stato il linguaggio della terra e del cielo».

Le date italiane di “Gilberto Gil in Concert” rappresentano dunque un ritorno carico di emozioni, un viaggio tra passato e presente dove la voce di uno dei più grandi interpreti della musica brasiliana si unisce alle nuove generazioni della famiglia Gil. Un’esperienza musicale che promette di incantare il pubblico con la stessa autenticità e genialità che hanno reso Gilberto Gil un’icona mondiale.

Appuntamento quindi il 6 aprile a Roma e l’8 aprile a Milano per due serate che celebrano non solo una carriera straordinaria ma anche l’eredità culturale di un artista che continua, con la sua musica, a unire mondi e generazioni.

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