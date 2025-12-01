Gillette lancia “City Winter Edition” su Fortnite, ispirata a Milano Cortina 2026

Gillette ha compiuto un nuovo passo nel suo percorso di innovazione e legame con il mondo dello sport, presentando su Fortnite la “Gillette City Winter Edition”, una mappa interattiva ispirata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’annuncio è stato svelato in anteprima durante la Milan Games Week & Cartoomics 2025, dove il brand ha catturato l’attenzione di gamer, fan e creator con un’esperienza digitale che unisce competitività, creatività e valori sportivi.

La nuova mappa introduce quattro modalità di gioco originali – Icy Arena, Glacial Parkour, Snowboard Slalom e Mountain Only Up – pensate per offrire un’esperienza accessibile e coinvolgente, ispirata allo spirito olimpico e all’inclusività. L’obiettivo è quello di fondere tecnologia e sport, favorendo una connessione tra mondo fisico e virtuale sotto il segno della condivisione e della competizione sana.

Durante la manifestazione, Gillette ha inoltre celebrato la finale della Gillette Bomber Championship 2025, una delle competizioni più seguite nel panorama esports italiano, che ha incoronato Riccardo Luci (Ricky) come campione dopo una sfida entusiasmante tra venti finalisti. Il torneo ha dimostrato ancora una volta la capacità del brand di unire performance, intrattenimento e passione per il gaming competitivo.

“La Gillette Bomber Championship è diventato un appuntamento imperdibile per la community italiana di esport. Siamo orgogliosi di vedere questo progetto continuare a crescere, portando ogni anno nuovi contenuti ed esperienze inedite. Con la Gillette City Winter Edition, rafforziamo ulteriormente il nostro legame con lo sport e con i valori di innovazione, precisione e inclusività che da sempre ci definiscono,” ha dichiarato Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italy di Gillette.

Il lancio della Gillette City Winter Edition rappresenta un tassello chiave del percorso che accompagnerà il brand verso Milano Cortina 2026, grazie a una serie di attivazioni e tornei digitali. Il torneo ufficiale prenderà il via il 19 dicembre con la Cup One, primo di quattro eventi che si concluderanno il 6 febbraio. Gli appassionati potranno seguire tutte le competizioni in diretta streaming sui canali Twitch dei creator coinvolti, vivendo da vicino l’energia del progetto.

Questa iniziativa rinnova e consolida la partnership tra Procter & Gamble (P&G) e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), avviata nel 2010, e sottolinea ancora una volta l’impegno di Gillette nel supportare lo sport a ogni livello. Il brand promuove esperienze che uniscono atleti, appassionati e community digitali, creando un ponte tra innovazione e tradizione sportiva.

Con oltre 110 anni di storia e più di 750 milioni di utenti nel mondo, Gillette prosegue la sua missione di migliorare la vita quotidiana attraverso prodotti di alta precisione e iniziative che valorizzano passione, talento e spirito di squadra. La Gillette City Winter Edition ne è una nuova dimostrazione: un progetto che racconta come il gaming possa diventare un terreno di incontro tra tecnologia, intrattenimento e i valori intramontabili dello sport.