“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max

HBO Max ha svelato il trailer ufficiale di “Gina Lollobrigida. Diva contesa”, la sua prima docu-serie originale italiana, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma il 3 aprile 2026. I tre episodi saranno disponibili fin da subito in modalità binge, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi completamente nella complessa e appassionante storia della leggendaria attrice italiana.

La docu-serie si presenta come un intenso viaggio nel cuore di un caso che ha scosso l’opinione pubblica: il “caso Gina Lollobrigida”. L’opera ricostruisce l’incredibile vicenda giudiziaria che ha accompagnato gli ultimi anni della diva, delineando un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni. Il racconto ripercorre la vita della star, non solo come attrice di fama mondiale, ma anche come fotografa, scultrice e pittrice, simbolo di libertà e indipendenza femminile.

Il focus principale della serie, tuttavia, si concentra sulla battaglia legale legata al patrimonio milionario dell’attrice – stimato tra i 10 e i 20 milioni di euro, con fondi che, secondo alcune ipotesi, sarebbero stati nascosti a Panama. A contendersi la sua eredità economica, artistica e morale sono il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. La tensione tra loro ha generato un melodramma familiare dai forti risvolti giudiziari, che ha esposto la fragilità dell’artista negli ultimi anni della sua vita, fino alla sua morte nel 2023.

In tre episodi coinvolgenti, la produzione intreccia il ritratto intimo della donna con quello pubblico della diva, restituendo un quadro complesso di una figura amata e controversa. La causa legale, ancora non definita nei tre gradi di giudizio, resta uno dei nodi centrali della narrazione, a testimonianza di quanto la sua eredità continui a essere oggetto di attenzione e dibattito.

“Gina Lollobrigida. Diva contesa” è una produzione di Indigo Stories (produttore Alessandro Lostia, line producer Ettore Musco) in collaborazione con Loft Produzioni (produttore David Perluigi, line producer Luca Motta). Gli autori sono Carlo Altinier e Matteo Billi, con la collaborazione ai testi di Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo e Morena Zapparoli. Le musiche portano la firma di Giorgio Spada, mentre il montaggio è curato da Michele Castelli e Daria Di Mauro. La fotografia è di Luigi Montebello e la regia di Graziano Conversano.

HBO Max conferma così la sua volontà di investire nella produzione italiana originale, unendo la forza narrativa del documentario alla potenza emotiva del biopic. Con questo progetto, la piattaforma ribadisce la propria identità come “la casa di storie uniche e coinvolgenti, che spaziano dalle serie scripted ai film, dai documentari al true crime, fino all’animazione per adulti e agli eventi live”.

La docu-serie non si limita a raccontare una storia personale: diventa piuttosto uno specchio sul rapporto tra celebrità, fragilità e diritto, una riflessione su cosa significhi essere “diva” in un mondo che, anche dopo la morte, continua a contendersi la tua immagine, la tua arte e la tua eredità.