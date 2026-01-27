Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Giocattoli e prima infanzia: collezionabili, licenze e sicurezza guidano la ripresa

Published

Il mercato del giocattolo e della prima infanzia in Italia mostra segnali di rinnovata vitalità dopo un periodo di flessione. Secondo i più recenti dati di settore, nel 2025 il comparto del giocattolo ha registrato una crescita del +6% a valore e dell’+8% in unità, segnando un ritorno positivo sostenuto da tre categorie chiave: collezionabili, costruzioni e giochi da tavolo. Queste tendenze, unite alla forza delle licenze, stanno trainando una ripresa solida e diffusa, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più dinamici, con incrementi superiori alla media continentale.

Dopo la contrazione del 2024, il settore ha saputo intercettare i nuovi comportamenti di consumo e i trend emergenti, sostenendo le vendite nel corso dell’intero anno. I momenti di maggiore slancio si sono registrati ad aprile, in occasione della Pasqua, e durante l’ultimo trimestre, che ha concentrato il 47% del fatturato complessivo grazie alla spinta delle festività natalizie.

L’analisi evidenzia in particolare il ruolo strategico dei prodotti collezionabili, che nel 2025 hanno registrato un incremento del 37%, arrivando a rappresentare il 13% del fatturato totale. Dalle action figure alle carte da collezione, il collezionismo si conferma un fenomeno intergenerazionale. In parallelo, i giochi da tavolo e i building set continuano a essere protagonisti, il primo come simbolo di socialità nelle case italiane, il secondo come categoria in più rapida espansione in termini di valore.

A sostenere il mercato è anche il settore delle licenze, che nel 2025 ha toccato una quota record superiore al 30% del giro d’affari complessivo, con una crescita sette volte più veloce rispetto ai prodotti non licenziati. Le properties più forti includono Pokémon, Formula 1 e Lilo & Stitch, confermando quanto le licenze rappresentino uno strumento efficace per costruire brand identity, fidelizzare i consumatori e generare valore aggiunto.

Diverso invece l’andamento della prima infanzia, che registra ancora una flessione del -3,1% a valore. A pesare in questo comparto è la denatalità, un fenomeno che sta riducendo il potenziale di crescita e imponendo nuove sfide alle aziende. Tuttavia, emergono segnali positivi da segmenti specifici come i seggiolini auto, favoriti da normative più stringenti e da una crescente sensibilità verso la sicurezza, e dai dispositivi elettronici che contribuiscono ad attenuare il calo generale.

Proprio il tema della sicurezza è al centro delle iniziative avviate dal settore. Assogiocattoli ha avviato una collaborazione con ASAPS – Associazione Sostenitori Amici della Polizia – per promuovere e diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della protezione dei più piccoli. Un segnale concreto di attenzione verso un aspetto fondamentale per le famiglie e per i produttori.

Parallelamente, l’associazione prosegue il proprio impegno con la campagna istituzionale “Gioco per sempre”, giunta al sesto anno consecutivo, per valorizzare il ruolo del gioco come strumento educativo, sociale e culturale. L’iniziativa ha ottenuto un notevole riscontro anche grazie al progetto solidale “Giocattolo Sospeso”, che in cinque anni ha distribuito oltre 124mila giocattoli a bambini e famiglie in difficoltà, contribuendo a rafforzare il legame tra gioco e solidarietà.

Il prossimo appuntamento per il settore sarà la 9ª edizione di Toys & Baby Milano, in programma il 10 e l’11 maggio, evento B2B dedicato agli operatori di giocattolo, prima infanzia, cartoleria, carnevale, festività e party. Come da tradizione, durante la manifestazione si terrà la Cerimonia di premiazione dei Gioco per Sempre Awards, riconoscimenti che valorizzano la qualità dei prodotti e l’impegno delle aziende più meritevoli.

In un mercato in continua evoluzione, l’Italia conferma dunque il suo ruolo di protagonista europeo, capace di coniugare innovazione, creatività e responsabilità sociale. Il gioco, ancora una volta, si dimostra un linguaggio universale e un importante motore culturale oltre che economico.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

“Le Iene presentano: Inside – Il Belpaese”: un viaggio tra trent’anni di Italia

Spettacolo

“Juventus. Primo amore”: al cinema il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero

Spettacolo

Halsey torna in Italia: unica data a Milano il 24 giugno 2026

Spettacolo

UMBERTO TOZZI: al via il 5 marzo da Eboli (Salerno) “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”

Società

Giocattoli e prima infanzia: collezionabili, licenze e sicurezza guidano la ripresa

Tecnologia

Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: tecnologia e stile per gli atleti di Milano Cortina 2026

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

Spettacolo

GattoToro celebra il suo “Noncompleanno”: il nuovo singolo dal 30 gennaio e un live a Milano

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76° edizione del FESTIVAL DI SANREMO con il brano “NATURALE”

Società

“È sempre Cartabianca”: questa sera il reportage da Minneapolis sull’omicidio di Alex Pretti

Motori

I nuovi SUV Citroën C3 Aircross e C5 Aircross protagonisti del Radio Italia Winterland Tour 2026

Motori

Hyundai “Run to Progress”: ogni passo conta verso un futuro migliore

Motori

Nuova Jeep Compass: Milano celebra l’avventura con Radio Deejay

Motori

Porsche Italia si conferma terzo mercato singolo in Europa nel 2025. Record di vendite per la 911

Motori

Pirelli lancia la terza generazione di Scorpion, il pneumatico progettato per i SUV

Motori

Nissan celebra l’International Day of Clean Energy con il concept Ariya a energia solare

Spettacolo

Achille Lauro conquista Milano e firma un 2026 da record: quattro sold out nella stessa città

Spettacolo

Cuta annuncia “PARACULO”: il debutto discografico che sfida ogni etichetta
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato l’arrivo in accesso anticipato di CODE VEIN II, il seguito del celebre titolo del 2019. Disponibile ora su...

5 ore ago

Società

“È sempre Cartabianca”: questa sera il reportage da Minneapolis sull’omicidio di Alex Pretti

Questa sera il nuovo appuntamento con il programma di Bianca Berlinguer, “È sempre Cartabianca”, in onda in prima serata su Retequattro, dedicherà ampio spazio...

6 ore ago

Giochi

Dragon Ball: Sparking! Zero si espande con nuovi contenuti e il ritorno di Hironobu Kageyama

Il mondo di Dragon Ball: Sparking! Zero continua a crescere: nel corso del recente evento Genkidamatsuri è stato rivelato che il titolo riceverà nel...

1 giorno ago

Giochi

“AGE 1000”: il nuovo DRAGON BALL Game Project annunciato da Bandai Namco

Bandai Namco Entertainment Inc. ha ufficialmente annunciato “AGE 1000”, il più recente DRAGON BALL Game Project, durante l’evento “Dragon Ball Genkidamatsuri” tenutosi domenica 25...

1 giorno ago