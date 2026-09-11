KINTO Italia conferma la sponsorship per la Serie A di Futsal per la stagione 2026-27

KINTO Italia, la Mobility Company del Gruppo Toyota, continuerà a essere Title Sponsor della Serie A di Futsal anche per la stagione 2026-2027, rafforzando la collaborazione con la Divisione Calcio a 5 per il terzo anno consecutivo. La nuova stagione prenderà il via il 18 settembre e la partnership è stata celebrata nello storico Stadio Olimpico di Roma in occasione della sesta edizione di Play, evento che ha visto la presenza di tutti gli attori principali di questo sport in crescita.



Questo rinnovato accordo testimonia l'impegno di KINTO nel promuovere una mobilità innovativa e sostenibile, intesa come strumento di connessione tra persone, comunità e territori italiani. Come Società Benefit, KINTO trasforma questi valori in azioni concrete a favore dello sviluppo locale, grazie anche al sostegno della rete dei concessionari Toyota.



Nello scorso anno di collaborazione, KINTO ha seguito ben 70 partite e generato 15 attivazioni dedicate, sottolineando l'importanza del legame con la Divisione Calcio a 5 e la qualità della relazione con il presidente Stefano Castiglia e il suo team. Grande attenzione viene data all'inclusività, alla crescita delle nuove generazioni e al sostegno delle comunità locali, elementi che si riflettono nella capillarità del Futsal sul territorio nazionale.



Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti lo scorso anno e siamo lieti di confermare la collaborazione con la Divisione Calcio a 5. Noi di KINTO crediamo nel valore dello sport come strumento di crescita e aggregazione per le nuove generazioni e cerchiamo di sostenere le attività che promuovono lo sviluppo del territorio. Siamo ormai al terzo anno di collaborazione, lo scorso abbiamo seguito ben 70 partite e generato 15 attivazioni dedicate grazie anche alla rete dei nostri concessionari, ma quello che ci ha più soddisfatti è la qualità della relazione costruita con tutto il team del Presidente Stefano Castiglia. Insieme condividiamo tre valori fondamentali: inclusività, attenzione al territorio e responsabilità verso le comunità. Per noi di KINTO, Mobility Company del Gruppo Toyota, la mobilità è il punto di partenza ma può svilupparsi oltre il semplice concetto di spostamento: è la possibilità di connettere persone, creare occasioni, generare valore. Questo è il nostro principale obiettivo come Società Benefit e con questa visione continueremo a sostenere il Futsal italiano e il suo percorso di crescita, in tutti i territori dove è presente e a favore di tutte le persone che lo praticano, con uno sguardo alle nuove generazioni. Siamo certi che questa partnership potrà lasciare un segno positivo dentro e fuori dal campo ha dichiarato Pierluigi Di Claudio, Marketing & Service Product General Manager.



Il presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia, ha aggiunto: Il rinnovo della partnership con KINTO non significa semplicemente dare continuità a un accordo commerciale, ma consolidare una vera e propria alleanza fondata su una visione comune. Insieme a KINTO abbiamo dimostrato che il Futsal sa essere una piattaforma straordinaria non solo per lo spettacolo sportivo, ma per generare un impatto reale sulle comunità e sui territori, nonché una disciplina catalizzatrice di partner internazionali sempre più prestigiosi che ne riconoscono le peculiarità e ne condividono i valori fondamentali. Il Futsal è uno sport dinamico, capillare e vicino alla gente, esattamente come l'idea di mobilità che KINTO promuove ogni giorno in Italia: avere al nostro fianco una realtà aziendale così importante ci permette di guardare con grande fiducia al futuro della Serie A, ed è la prova che la Divisione Calcio a 5 è un partner solido, credibile e proiettato verso una crescita costante. Siamo pronti a vivere un'altra stagione esaltante insieme a KINTO con l'obiettivo di portare ancora più valore ai nostri club, ai nostri tifosi e alle giovani generazioni che si avvicinano al nostro sport.



KINTO si distingue per la sua offerta integrata di soluzioni di mobilità sostenibile: dal noleggio a lungo e breve termine al car sharing e carpooling aziendale, fino a una app dedicata per pianificare gli spostamenti, scegliendo tra diversi mezzi di trasporto. L'integrazione tra tecnologia Toyota e Lexus e servizi innovativi permette a KINTO di rispondere alle nuove esigenze degli utenti e di favorire una mobilità più inclusiva e rispettosa dell'ambiente, in linea con i principi fondanti dell'azienda.



Con questa partnership, lo sport e la mobilità sostenibile si incontrano per promuovere valori comuni, con particolare attenzione a giovani, territorio e inclusività, contribuendo così allo sviluppo sociale in tutta Italia.