Grande successo per “L’Arca di Lorè” di Jovanotti in Australia: il viaggio musicale prosegue verso l’Italia

L’avventura australiana de “L’Arca di Lorè” è partita con un entusiasmo travolgente. Jovanotti e la sua band hanno inaugurato la tournée dall’altra parte del mondo con due appuntamenti che hanno raccolto grande partecipazione: i concerti a Brisbane e la spettacolare esibizione al WOMAD Festival di Adelaide.

In questo contesto internazionale dedicato alla contaminazione tra culture e linguaggi musicali, il progetto di Jovanotti ha trovato la sua dimensione ideale. Il WOMAD, fondato dal musicista inglese Peter Gabriel, da sempre celebra l’incontro tra tradizioni diverse e la forza della musica come linguaggio universale. “L’Arca di Lorè” – che nasce proprio come esperimento di viaggio, scambio e libertà creativa – ha conquistato il pubblico australiano con un set vibrante e carico di energia.

Sul palco, insieme a Lorenzo, una formazione essenziale ma affiatata: Saturnino, B-Dog e Adriano Viterbini. Il concerto ha ruotato attorno ai brani più ritmici del repertorio, lasciando ampio spazio all’improvvisazione. Il risultato è stato un live dinamico, libero, imprevedibile, accolto da un entusiasmo contagioso.

Come racconta lo stesso Jovanotti: “Il WOMAD Festival è nato per fare quello che la musica fa da sempre: superare i confini, come fa il vento, la luce, l’oceano e l’amore. Con i miei magici Saturnino, B-Dog e Adriano Viterbini abbiamo fatto un set selvaggio, basato soprattutto sulle nostre robe più ritmiche e tirate, improvvisando molto. È proprio il caso di dire che si saltava come canguri.”

Dopo le tappe in Australia, e un percorso che ha già toccato l’Africa e l’Europa, “L’Arca di Lorè” approderà finalmente in Italia per l’estate 2024. I nuovi appuntamenti prenderanno forma con i Jova Summer Party, sette date che animeranno il Sud con la consueta miscela di musica, festa e libertà creativa.

Il gran finale sarà a Roma, con il doppio concerto del 12 e 13 settembre al Circo Massimo, intitolato “Jova al Massimo”. Due eventi pensati come una grande celebrazione collettiva, un inno alla gioia e al potere della musica come strumento di connessione tra persone e culture.

Ecco il calendario completo dei Jova Summer Party 2024:

7 agosto – Olbia, Olbia Arena

12 agosto – Montesilvano, Music Arena

17 agosto – Barletta, Music Arena

22 agosto – Catanzaro, Calabria Music Arena

29 agosto – Palermo, Ippodromo La Favorita (sold out)

30 agosto – Palermo, Ippodromo La Favorita

5 settembre – Napoli, Ippodromo di Agnano

12 settembre – Roma, Circo Massimo (Jova al Massimo – sold out)

13 settembre – Roma, Circo Massimo (Jova al Massimo)

Con la sua energia inesauribile, Jovanotti porta avanti un progetto che travalica i confini geografici e artistici. “L’Arca di Lorè” continua il suo viaggio, unendo mondi e culture nel nome della musica, del ritmo e dell’incontro umano.