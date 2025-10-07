Connect with us

Greenpeace Italia lancia "Occhi Verdi" per educare i bambini al rispetto del Pianeta

Published

Greenpeace Italia ha introdotto un nuovo progetto, “Occhi Verdi”, rivolto esclusivamente ai bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni. Questo programma mira a sensibilizzare le nuove generazioni rispetto all’importanza di prendersi cura del nostro Pianeta, facendo leva sulla loro curiosità innata per trasformarla in comportamenti concreti e sostenibili.

In un contesto dove il 93% dei giovani manifesta consapevolezza circa il cambiamento climatico e 6 bambini su 10 esprimono preoccupazione per le sorti del Pianeta, si presenta un’opportunità unica per educare le giovani menti a “guardare il pianeta con meraviglia, cura e consapevolezza”. Le bambine, in particolare, risultano mediamente più ansiose rispetto ai coetanei maschi.

L’eroina di questo progetto, chiamata Occhi Verdi, guida i bambini attraverso una serie di avvincenti missioni mensili che toccano temi cruciali come biodiversità, acque, foreste, clima, gestione dei rifiuti e uso di energie sostenibili. Ogni missione invita i giovani partecipanti a imparare attraverso azioni semplici e coinvolgenti i comportamenti sostenibili che possono adottare fin dalla tenera età.

Per sostenere il progetto, Greenpeace coniuga contenuti fisici e digitali. Con una donazione mensile di 11 euro, i partecipanti riceveranno trimestralmente un pack cartaceo contenente materiali educativi, giochi e storie che stimoleranno la loro curiosità e il loro impegno ambientale. Il programma include anche appuntamenti mensili dedicati a nuove sfide e quiz, per arricchire ulteriormente l’esperienza educativa.

La direttrice esecutiva di Greenpeace Italia, Chiara Campione, ha sottolineato l’importanza di questo progetto dichiarando: “Con il progetto Occhi Verdi vogliamo offrire agli adulti strumenti per raccontare ai bambini e alle bambine cosa significa prendersi cura del Pianeta, amarlo e agire per cambiarlo. Vogliamo superare l’idea che l’educazione ambientale riguardi solo il futuro: è oggi che va coltivata, perché i più piccoli hanno sguardi più attenti e un futuro più lungo davanti a sé. Sensibilizzarli sin da ora significa costruire insieme una cultura della cura, del rispetto e dell’azione capace di generare cambiamento già nel presente.”

La carta, la scrittura manuale e la lettura fisica, elementi centrali di “Occhi Verdi” secondo recenti scoperte neuroscientifiche, contribuiscono a sostenere lo sviluppo cognitivo, della concentrazione e dell’attenzione nei bambini. Grazie a questo equilibrio tra tradizione e modernità, il nuovo progetto di Greenpeace Italia si posiziona come una risposta creativa e concreta al crescente bisogno di educazione ambientale.

