EssilorLuxottica presenta Nuance Audio Plus, la nuova generazione di occhiali acustici

EssilorLuxottica amplia la propria proposta nel campo delle soluzioni per l’udito con Nuance Audio Plus, la nuova generazione degli occhiali acustici open-ear pensati per gli adulti con una perdita uditiva percepita da lieve a moderata. Il nuovo dispositivo medico riprende l’idea alla base dei primi Nuance Audio Glasses e la evolve attraverso prestazioni audio migliorate, una maggiore autonomia e una gamma più ampia di montature.

Il punto di forza della soluzione è l’integrazione della tecnologia acustica all’interno di un oggetto di uso quotidiano. Nuance Audio Plus mantiene infatti l’aspetto di un normale paio di occhiali, con l’obiettivo di offrire un supporto all’udito in modo discreto e naturale, senza ricorrere al formato tradizionale degli apparecchi acustici.

Il tema riguarda una platea particolarmente ampia. Secondo i dati citati da EssilorLuxottica, la perdita uditiva interessa circa 1,6 miliardi di persone nel mondo, mentre circa 1,25 miliardi convivono con una perdita da lieve a moderata. Nonostante questo, quasi il 90% delle persone appartenenti a questa fascia non utilizza attualmente una soluzione per l’udito.

È proprio in questo spazio che Nuance Audio Plus punta a inserirsi, rivolgendosi sia a chi comincia a percepire i primi segnali di una difficoltà nell’ascolto, sia a chi è già consapevole della propria condizione ma cerca un'alternativa più discreta. L'obiettivo è favorire una maggiore partecipazione alle conversazioni nelle situazioni quotidiane, anche quando l'ascolto richiede un maggiore sforzo.

La nuova generazione arriva inoltre dopo una prima fase di espansione internazionale dei Nuance Audio Glasses. In un solo anno, la presenza del prodotto è stata estesa a 14 Paesi e oltre 18.000 punti vendita, intercettando, secondo EssilorLuxottica, consumatori mediamente più giovani di circa cinque anni rispetto agli utilizzatori tradizionali di apparecchi acustici. Un dato particolarmente significativo è che due persone su tre non avevano mai preso in considerazione l'utilizzo di un apparecchio acustico tradizionale.

«La risposta a Nuance Audio Glasses è stata estremamente positiva e conferma che i consumatori sono alla ricerca di un modo più naturale e attraente per accedere alle soluzioni per l’udito», ha dichiarato Stefano Genco, Global Head of Nuance Audio. Con Nuance Audio Plus, EssilorLuxottica punta quindi a proseguire questo percorso, rendendo il supporto all'udito sempre più integrato nella quotidianità.

Nuance Audio Plus è disponibile in Italia dal 14 settembre presso la rete di Salmoiraghi & Viganò e GrandVision Italia, oltre che attraverso centri ottici e acustici indipendenti. Il prodotto è disponibile anche online in alcuni Paesi selezionati. In Italia, il prezzo al pubblico consigliato parte da 899 euro, con variazioni legate alla configurazione delle lenti.