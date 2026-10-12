AVANT TOI debutta alla Lakmé Fashion Week di New Delhi con la collezione PE27

AVANT TOI fa il suo ingresso sulla scena indiana presentando la collezione donna Primavera/Estate 2027 "Tracce di Memoria" al prestigioso Taj Mahal Hotel di New Delhi, in occasione della Lakmé Fashion Week x FDCI il 17 ottobre prossimo.

Il marchio italiano è stato selezionato tra i tre protagonisti di "Eccellenza - The Artisans of Italian Style", un progetto che valorizza il saper fare artigianale italiano e organizzato da ICE Agenzia in collaborazione con Confartigianato e FDCI. Si tratta di un passo significativo nell'apertura verso il mercato indiano, con uno showcase che vedrà sfilare 30 look, simbolo di una continua ricerca tra maglieria pregiata, sperimentazione tessile e spinta artistica.

La nuova collezione "Tracce di Memoria" si distingue per un'interessante contaminazione tra tradizione e innovazione. I capi mettono in scena incontri materici e cromatici inediti, frutto di lavorazioni raffinate e attenzione al dettaglio. L'evento rappresenta un nuovo capitolo nell'evoluzione internazionale di AVANT TOI, che conferma così la propria identità tra eccellenza artigianale e spirito visionario.

Il debutto a New Delhi sancisce la capacità del marchio di dialogare con nuove culture, interpretando il patrimonio del made in Italy nell'ambito di uno dei più importanti appuntamenti del calendario fashion asiatico. Un'occasione unica per portare in passerella le diverse anime della maison e tracciare un ponte ideale tra creatività italiana e mercato globale.