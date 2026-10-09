Il lusso analogico secondo Maurice Lacroix: tempo autentico e design esclusivo

Maurice Lacroix presenta orologi FIABA Square e AIKON-IC Frozen Carbon: design sofisticato, materiali innovativi e il lusso di vivere il tempo senza notifiche.

Nell'era della costante connessione digitale, il vero lusso si riscopre nella semplicità di oggetti che non pretendono nulla. Nessuna notifica, nessun aggiornamento, solo il piacere tangibile della materia, del design e di un tempo vissuto in modo autentico. È questa la filosofia che ispira le ultime novità di Maurice Lacroix, che propone il ritorno all'orologio tradizionale come simbolo di un lusso analogico capace di offrire una pausa dalla frenesia tecnologica.

Per un pubblico femminile nasce FIABA Square, che rivisita il classico design rettangolare degli anni '80 in chiave contemporanea. La cassa presenta linee morbide e una silhouette sofisticata, in cui la forza del quadrato si fonde con la delicatezza del cerchio. FIABA Square è disponibile in dodici varianti che spaziano dall'acciaio al PVD oro, abbinate a cinturini intercambiabili, valorizzati dall'innovativo sistema EasyChange. Questo permette di personalizzare l'orologio con facilità, adattandolo a stili e occasioni diverse. Un segnatempo raffinato ed estremamente versatile, con prezzi a partire da 990 euro.

Per lui, la ricerca tecnologica si traduce nell'AIKON-IC Frozen Carbon, dove l'esperienza dell'orologeria incontra materiali d'avanguardia. Il carbonio, abbinato a polveri metalliche come bronzo o titanio, oppure a pigmenti colorati, crea su ciascun quadrante trame irripetibili e sfumature uniche, rendendo ogni orologio un esemplare esclusivo. La collezione si articola in sei nuove referenze, di cui tre in edizione limitata, e integra il calibro automatico ML1000 sviluppato con Soprod, caratterizzato da oltre 60 ore di riserva di carica.

L'orologio tradizionale diventa così una forma di lusso analogico: un oggetto che non rincorre la tecnologia, ma invita a vivere il tempo in modo più diretto, tangibile e personale. Maurice Lacroix continua a distinguersi per la capacità di reinterpretare l'eleganza attraverso materiali innovativi e una visione del tempo votata all'autenticità.