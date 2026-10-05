Havaianas e Zellerfeld lanciano la nuova Top Toe Mule stampata in 3D, tra innovazione e stile

Havaianas e Zellerfeld svelano Top Toe Mule: calzatura ibrida stampata in 3D, versatile e innovativa, disponibile dal 14 ottobre in cinque colorazioni.

Havaianas e Zellerfeld rafforzano la loro collaborazione e presentano una novità che promette di cambiare il modo di vivere le calzature: la Top Toe Mule, un modello ibrido e avveniristico pensato per adattarsi a ogni occasione.

Dopo il grande successo del primo lancio co-creato, esaurito online in pochissimi minuti e acclamato alla Copenhagen Fashion Week 2026, la partnership tra il brand brasiliano e il pioniere tedesco della stampa 3D si rinnova con una silhouette inedita. La Top Toe Mule nasce dalla fusione tra la classica infradito Havaianas e la struttura chiusa di un mule moderno, segnando così il debutto del marchio in una nuova categoria di calzature.

L'innovazione principale risiede nella tecnologia di stampa 3D sviluppata da Zellerfeld, che consente di realizzare la scarpa in un unico pezzo, eliminando cuciture e colle, e integrando insieme forma, struttura e ammortizzazione. Questo processo non solo azzera sprechi e permette una produzione su richiesta, ma proietta l'inconfondibile stile Havaianas in una dimensione contemporanea e sostenibile.

Il nuovo modello offre una maggiore protezione rispetto alla tradizionale infradito grazie alla punta chiusa, ma non rinuncia al design iconico: il cinturino a V e la struttura tra le dita restano protagonisti. Questo progetto nasce dall'equilibrio tra familiarità e innovazione. Sebbene la nuova silhouette porti Havaianas verso una dimensione più chiusa e versatile, abbiamo scelto di preservare con cura l'iconico cinturino a V e la caratteristica struttura con infradito tra le dita, elementi distintivi della nostra identità di design. È un passo entusiasmante verso nuovi modi di vivere il brand, sottolinea Ieda Pavani, Global Director of Design di Havaianas.

La Top Toe Mule è anche l'occasione per valorizzare la collezione di calzini Havaianas, disponibili in cinque colorazioni e caratterizzati da una particolare costruzione a punta separata, ideali da indossare con la scarpa grazie alle sottili aperture laterali. Questa combinazione dà vita a uno styling originale che sta già catturando l'attenzione degli appassionati di moda a livello internazionale.

Cornelius Schmitt, co-founder e CEO di Zellerfeld, commenta l'unicità di questa joint-venture: La nostra missione è portare calzature stampate su ogni piede. Havaianas è un partner straordinario con cui reinterpretare i suoi modelli iconici e il suo linguaggio estetico attraverso la nostra tecnologia, combinando la familiarità di un brand amato da milioni di persone con un modo completamente nuovo di creare calzature. E la parte migliore? Siamo solo all'inizio.

La nuova Top Toe Mule sarà disponibile in cinque colorazioni: oat, black, stone, lilla e giallo. Il debutto avverrà in esclusiva presso Dover Street Market a Parigi e New York. I preordini saranno aperti sulla piattaforma e-commerce europea di Havaianas prima dell'uscita ufficiale, fissata per il 14 ottobre nei negozi selezionati e su zellerfeld.com. Un connubio unico tra materiali, design e tecnologia che apre la strada a una nuova era per la calzatura contemporanea.