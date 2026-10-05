Mercedes-Benz e adidas insieme per la limited edition Samba OG x Mercedes-Benz

Mercedes-Benz e adidas lanciano la sneaker in edizione limitata Samba OG x Mercedes-Benz, unendo innovazione e stile per celebrare 140 anni di storia.

Mercedes-Benz e adidas uniscono i rispettivi mondi in un progetto che mette insieme automotive, sport e lifestyle. Il risultato è la nuova adidas Samba OG x Mercedes-Benz, sneaker in edizione limitata che sarà disponibile online e in selezionati negozi adidas a partire dal 13 ottobre.

Il modello nasce dalla reinterpretazione di una delle silhouette più riconoscibili del mondo adidas e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra i due brand. Una partnership strategica destinata a svilupparsi attraverso una serie di nuovi progetti, accomunati da una visione che punta su innovazione, identità e capacità di restare attuali nel tempo.

L'annuncio della sneaker era arrivato alla fine di gennaio, in occasione dell'avvio delle celebrazioni per i 140 Years of Innovation di Mercedes-Benz, inaugurate con la première mondiale della Classe S. La scelta della Samba non è casuale: il modello adidas può contare su una lunga tradizione sportiva e su una notorietà costruita nel corso di decenni, caratteristiche che si incontrano con la storia e il percorso di Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz e adidas condividono una storia fatta di evoluzione continua e di una forte riconoscibilità internazionale. Dalla strada allo sport, passando per la quotidianità, entrambi i marchi hanno saputo costruire nel tempo un'identità capace di andare oltre la semplice funzionalità dei propri prodotti.

Da una parte Mercedes-Benz, che da 140 anni plasma il mondo della mobilità; dall'altra adidas, protagonista da generazioni nel settore dello sport e del lifestyle. Due percorsi differenti, ma accomunati dalla capacità di innovare mantenendo al tempo stesso elementi distintivi destinati a durare.

La Samba OG x Mercedes-Benz diventa così il primo risultato concreto di questa nuova collaborazione e mette a confronto due universi che hanno fatto della cultura del prodotto e dell'identità del brand un elemento centrale. Una sneaker che porta nel mondo del lifestyle lo spirito di due marchi internazionali, aprendo al tempo stesso la strada ai prossimi capitoli della partnership.