Kia Italia e PMG Italia (Friends) uniscono le forze con il Kia PV5 Passenger per favorire la mobilità delle persone con disabilità e fragilità.

Il Kia PV5 Passenger diventa il cuore di un progetto che punta a rendere la mobilità più accessibile a tutti. Kia Italia ha stretto un accordo con PMG Italia nell'ambito del proprio percorso di responsabilità sociale d'impresa. La società, certificata B-Corp come società benefit e attiva da oltre vent'anni, è confluita in Friends il 28 ottobre e sviluppa progetti ad alto impatto sociale, ambientale e culturale. L'annuncio è stato diffuso il 25 novembre 2026.

Il veicolo scelto per l'operazione è il primo modello che Kia lancia con la strategia PBV, sigla di Platform Beyond Vehicle. La sua architettura consente di adattare l'abitacolo a utilizzi professionali e privati, grazie a una flessibilità di configurazione fuori dal comune. Proprio questa duttilità rende il PV5 Passenger adatto anche al trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta, soprattutto nelle versioni WAV, acronimo di Wheel Accessible Vehicle, realizzate appositamente.

Il progetto prenderà corpo durante l'Assemblea ANCI, l'appuntamento riservato agli esponenti delle amministrazioni locali. Qui le due aziende saranno presenti con uno stand condiviso, dove sarà esposto il PV5 Passenger equipaggiato con una pedana che facilita l'accompagnamento di persone con fragilità. Per Kia e PMG Italia l'evento rappresenta l'occasione per rafforzare i rapporti con gli interlocutori istituzionali e aprire un confronto con le amministrazioni sui temi della mobilità inclusiva, mostrando come un veicolo di questo tipo possa rispondere ai bisogni di chi lavora ogni giorno nel sociale.

Nel quadro dell'iniziativa, PMG Italia lavorerà con organizzazioni nazionali impegnate nella promozione dell'inclusione. Tra queste c'è la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), che opera sotto la vigilanza del Comitato Italiano Paralimpico e che da sempre promuove lo sport paralimpico come strada verso autonomia, partecipazione e pari opportunità. Accanto alla federazione figura la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, una delle realtà più note in Italia per l'inclusione attraverso arte e spettacolo.

Il sostegno ai progetti avrà ricadute sociali concrete, perché favorirà aggregazione e partecipazione. Non meno rilevante è l'aspetto ambientale, dato che i mezzi sono interamente elettrici e non producono emissioni allo scarico. Per le associazioni che riceveranno i veicoli in comodato d'uso, il minor costo del carburante si traduce in risorse da reinvestire nelle attività quotidiane e negli scopi istituzionali.

Il numero uno di Kia Italia, Giuseppe Bitti, ha spiegato la filosofia dell'operazione: "In Kia crediamo che la mobilità debba essere accessibile a tutti. La collaborazione con PMG Italia rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso verso una mobilità sostenibile e inclusiva, capace di creare valore concreto per le comunità e per le persone. Grazie alla flessibilità e versatilità di PV5 possiamo contribuire a rispondere in modo efficace a esigenze di mobilità molto diverse tra loro, incluse quelle delle persone con disabilità."

Dal canto suo, Bruno Belgioco, amministratore delegato di Friends, ha sottolineato il ruolo sociale della mobilità elettrica: "Crediamo che la mobilità sostenibile debba essere anche una leva concreta di inclusione, capace di migliorare l'accessibilità e favorire la partecipazione delle persone alla vita sociale. Per questo riteniamo fondamentale attivare collaborazioni come quella con Kia Italia, che mettono in relazione competenze, risorse e sensibilità diverse per rispondere a bisogni reali. Attraverso Kia PV5 e il sostegno a progetti dedicati allo sport paralimpico e alla cultura, vogliamo contribuire a superare le barriere negli spostamenti e ampliare le opportunità di partecipazione. È dalla collaborazione tra imprese e realtà impegnate nel sociale che possono nascere iniziative concrete, capaci di generare valore per le persone e per le comunità"