Renault rafforza il proprio impegno per l'economia circolare e porta il marchio renative® anche sui veicoli nuovi, con l'obiettivo di valorizzare l'impiego di materiali riciclati e ridurre l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita dell'automobile.

Con l'elettrificazione, le emissioni di CO₂ legate all'utilizzo delle vetture diminuiscono sensibilmente. Una parte sempre più importante della sfida ambientale riguarda quindi i materiali utilizzati per costruirle, che possono rappresentare circa il 50% della carbon footprint complessiva di un'auto elettrica. Acciaio, alluminio, plastica, tessuti e vetro diventano così elementi centrali nelle strategie di sostenibilità, dalla produzione al riciclo, fino al loro eventuale riutilizzo.

Renault Group lavora da tempo su questo fronte, attraverso un approccio che punta a ridurre l'impiego di materie prime vergini, aumentare la quota di materiali riciclati e privilegiare quelli caratterizzati da una minore impronta carbonica. Un percorso iniziato già nel 1991, quando la prima generazione di Clio introduceva componenti realizzati con plastiche riciclate, e proseguito negli anni con applicazioni sempre più estese.

I risultati sono già evidenti su diversi modelli della gamma. Clio Esprit Alpine, ad esempio, integra almeno il 33,9% di materiali provenienti dall'economia circolare, mentre Renault 5 E-Tech Electric utilizza tessuti interamente riciclati. Anche altri componenti seguono questa direzione: la plancia di Master contiene fino al 20% di plastiche riciclate provenienti da veicoli fuori uso, il tetto panoramico Solarbay® disponibile su Scenic, Symbioz, Espace e Rafale supera il 50% di materiali da economia circolare e i cerchi di Clio Esprit Alpine raggiungono una quota del 50% di alluminio riciclato.

renative® arriva sulle auto nuove

Per rendere più riconoscibili questi progressi, Renault estende ora il marchio renative® ai veicoli nuovi. Si tratta di un'identità che raccoglie le iniziative e le soluzioni sviluppate dal Gruppo nell'ambito dell'economia circolare, offrendo ai clienti un riferimento immediato per individuare i componenti caratterizzati da una significativa percentuale di materiali riciclati.

La prima applicazione riguarda Renault Scenic E-Tech Electric, che presenterà il marchio sui nuovi sedili della versione Techno. I rivestimenti sono realizzati con tessuti composti al 98% da materiali riciclati, un risultato che rende particolarmente evidente l'impegno del costruttore nella riduzione del consumo di risorse primarie.

L'attenzione ai materiali riciclati, tuttavia, non si limita ai sedili. La struttura della plancia di Scenic E-Tech Electric contiene polipropilene riciclato all'80%, mentre il rivestimento del tetto è realizzato al 99,5% con bottiglie di plastica. Il marchio renative® non identifica necessariamente tutti i componenti riciclati presenti a bordo, ma mette in evidenza quelli che si distinguono per l'elevata percentuale di materiali recuperati.

Dopo il debutto su Scenic, l'iniziativa potrà essere estesa ad altri componenti e famiglie di materiali, tra cui plastica, alluminio, acciaio e vetro, coinvolgendo progressivamente l'intera gamma Renault.

Il marchio renative® non rappresenta una novità assoluta per Renault Group, che lo utilizza già nel settore post-vendita. L'offerta comprende oggi oltre 2.000 articoli provenienti dall'economia circolare, tra cui ricambi rigenerati, batterie ricondizionate, componenti elettronici riparati, ricambi riutilizzati, oli rigenerati e accessori realizzati con materiali riciclati.

Queste soluzioni combinano qualità del costruttore, convenienza economica e minore impatto ambientale. In particolare, i ricambi rigenerati costano mediamente il 30% in meno rispetto a quelli nuovi, pur rispettando gli stessi requisiti di prestazioni, qualità e sicurezza.

L'approccio si sviluppa quindi su due direttrici complementari: l'utilizzo di materiali riciclati nella costruzione delle vetture nuove e la valorizzazione della seconda vita dei componenti attraverso manutenzione e riparazione. L'obiettivo è ridurre il consumo di risorse e l'impatto ambientale dell'automobile durante tutte le fasi del suo ciclo di vita.