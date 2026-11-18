Venerdì 13 novembre, presso il centro di formazione Don Orione di Fano, Subaru Italia ha consegnato una Subaru FORESTER e-BOXER insieme ad attrezzature professionali e sistemi di diagnosi destinati alla didattica. L’iniziativa si inserisce in un accordo di collaborazione triennale con la Fondazione Don Orione e punta a portare tecnologie ibride e competenze aggiornate direttamente nei laboratori degli istituti professionali.

La vettura diventerà un vero laboratorio didattico a disposizione dei circa 120 studenti dei percorsi di operatore e tecnico della riparazione dei veicoli a motore. Grazie alla FORESTER e-BOXER gli allievi potranno studiare da vicino il funzionamento della tecnologia ibrida Subaru, l’interazione tra motore termico ed elettrico e le procedure diagnostiche sempre più centrali nella manutenzione dei veicoli moderni. Alla cerimonia erano presenti il dirigente scolastico e preside Roberto Giorgi e Ruggero Fede, General Manager di Subaru Italia.

«La collaborazione con Subaru si inserisce in una strategia più ampia che stiamo portando avanti anche con altri soggetti e in diversi ambiti. La formazione ha necessità di un collegamento reale e collaborativo con il mondo del lavoro. La disponibilità dimostrata da Subaru incontra la nostra vocazione educativa e formativa. Per noi questo accordo rappresenta certamente un traguardo significativo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza», ha dichiarato il preside Roberto Giorgi.

«Il settore automotive sta attraversando una profonda trasformazione tecnologica, che richiede competenze sempre più aggiornate e specializzate. Con questo progetto vogliamo contribuire alla formazione dei giovani e all’aggiornamento dei docenti, creando un collegamento concreto tra il mondo della scuola e la rete di assistenza Subaru. Vogliamo far conoscere le nostre tecnologie e il nostro modo di lavorare, offrendo ai ragazzi l’opportunità di sviluppare competenze che possano diventare, in futuro, anche una porta d’ingresso nella nostra rete di assistenza», ha sottolineato Ruggero Fede, General Manager After Sales di Subaru Italia.

Oltre alla disponibilità della vettura, l’accordo prevede assistenza tecnica, formazione dedicata ai docenti e fornitura di attrezzature professionali utilizzate nelle officine della rete Subaru. Il progetto, già avviato con il centro Don Orione di Mestre nel 2025 e con l’istituto professionale statale Puecher-Olivetti di Rho nel maggio scorso, proseguirà coinvolgendo progressivamente altre realtà formative del territorio nazionale.

La collaborazione conferma la volontà di Subaru Italia di investire non soltanto nell’evoluzione tecnologica delle proprie vetture, ma anche nella crescita delle competenze e delle professionalità necessarie per accompagnare il cambiamento del settore automotive. Perché il futuro dell’automobile si costruisce anche formando, oggi, le persone che se ne prenderanno cura domani.