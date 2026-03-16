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Harry Styles conquista il primo posto con “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”

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Harry Styles torna in vetta alle classifiche con il suo nuovo album di inediti “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, che ha debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti e domina anche le classifiche di CD, vinili e musicassette. Un successo immediato che conferma ancora una volta la potenza creativa e la popolarità mondiale dell’artista britannico, vincitore di Grammy Awards.

Il disco, prodotto esecutivamente da Kid Harpoon, contiene 12 nuove tracce e ha totalizzato oltre 350 milioni di stream globali solo nella prima settimana, registrando anche il miglior debutto del 2026 su Spotify con il primo posto nella Top Albums Debut Global. Le versioni fisiche sono disponibili in diversi formati: CD, LP standard, LP nero in edizione esclusiva Discoteca Laziale e LP blu in esclusiva per La Feltrinelli. Sul sito ufficiale dell’artista sono inoltre proposti vinili in edizione limitata, merchandise e box set per i fan più affezionati.

Contemporaneamente al trionfo dell’album, dal 20 marzo entrerà in rotazione radiofonica il nuovo singolo “American Girls”, accompagnato da un video diretto dal regista vincitore di Grammy Award James Mackel. Il brano ha già conquistato le piattaforme di streaming, debuttando alla #1 dei singoli più ascoltati al mondo su Spotify e Apple Music e restando stabile nella Top 3 globale di Spotify e al primo posto su Apple Music.

“Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Styles, che continua a sperimentare sonorità pop e disco contemporanee, con testi e arrangiamenti che esplorano i temi del cambiamento, della nostalgia e della connessione umana. La tracklist comprende titoli come “Ready, Steady, Go!”, “The Waiting Game”, “Dance No More” e “Paint By Numbers”, accanto all’intensa “Carla’s Song” che chiude il disco.

A supporto dell’uscita, su Netflix è disponibile lo speciale concerto “Harry Styles. One Night in Manchester”, registrato il 6 marzo alla Co-op Live Arena di Manchester, la sera stessa della pubblicazione dell’album. Si tratta della prima esibizione live del nuovo progetto, accolta con entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

Per i fan che attendono il ritorno sul palco, l’artista ha annunciato la sua prossima avventura live: “Together, Together”, una residency mondiale che nel 2026 toccherà solo sette città – Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney – con 50 date totali da maggio a dicembre. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le 30 serate al Madison Square Garden di New York e i sei imperdibili concerti al Wembley Stadium di Londra. Alcune tappe vedranno la partecipazione di ospiti speciali come Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé e Skye Newman.

Con “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, Harry Styles conferma la sua evoluzione artistica e la sua capacità di creare un pop raffinato e personale, capace di parlare a un pubblico globale. Un ritorno atteso che segna uno dei momenti più significativi della musica internazionale del 2026.

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