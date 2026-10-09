Hello Kitty Party Land: minigiochi e creatività con Sanrio su Nintendo Switch

Hello Kitty Party Land arriva il 29 ottobre su Nintendo Switch e promette di essere una vera e propria festa digitale per gli appassionati dell'universo Sanrio. Il nuovo trailer del gioco mostra un'avventura multigiocatore ricca di attività, ambientazioni vivaci e una vasta gamma di esperienze dedicate a tutte le età.

All'avvio della propria partita, i giocatori potranno creare un avatar unico scegliendo fra numerose opzioni di personalizzazione, per poi scegliere un compagno Sanrio preferito prima di partire verso Amicopoli. Amicopoli si presenta come una colorata destinazione che invita all'esplorazione e alla socialità, arricchita da giochi, possibilità di shopping tematico e incontri indimenticabili con i celebri personaggi Sanrio.

Il Game Park offrirà tre avventure in stile gioco da tavolo e oltre 45 minigiochi originali: sarà possibile collaborare o competere con gli amici mentre si aiutano i personaggi preferiti. La varietà proposta garantisce un'esperienza adatta sia a chi ama la competizione che a chi preferisce la cooperazione, mantenendo sempre un tono accessibile e divertente per tutta la famiglia.

Oltre all'azione, Party Land include aree rilassanti e creative. Al Centro commerciale i giocatori potranno scoprire e acquistare abiti, accessori e costumi a tema Sanrio, mentre chi cerca tranquillità potrà dedicarsi all'agricoltura, alla pesca e ad altre attività rilassanti nella suggestiva Sky Farm, sospesa tra le nuvole. Non mancano misteri da scoprire nella grotta segreta della fattoria, pensata per i più avventurosi.

Per chi desidera dare spazio alla creatività, il Creative Labo mette a disposizione numerose attività, tra cui disegno, creazione musicale e puzzle ispirati all'universo Sanrio. Il Photo Studio, invece, offre l'opportunità di immortalare i momenti migliori con amici e personaggi grazie a numerose opzioni fotografiche originali.

Durante l'esplorazione di Amicopoli sarà possibile collezionare sticker esclusivi per personalizzare album virtuali, con l'obiettivo di premiare l'interazione e la scoperta continua all'interno del gioco.



