Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

A luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia sarà il cuore pulsante della musica internazionale con la prima edizione di Hellwatt Festival, un nuovo format destinato a ridefinire il concetto di festival in Italia. Con una capienza di oltre 100.000 spettatori, la venue si prepara ad accogliere un evento di proporzioni epiche, articolato in cinque giornate – 4, 5, 11, 17 e 18 luglio – che vedranno alternarsi alcune delle superstar mondiali della musica urban, pop ed elettronica.

L’apertura, il 4 luglio, sarà all’insegna dell’energia hip hop con Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Ice Spice, Offset e Baby Gang. Il producer partenopeo Poison Beatz scalderà il pubblico prima della vera e propria esplosione sonora, mentre la notte si accenderà con la Hellwatt Set Night che vedrà protagonisti Lost Frequencies e Martin Garrix. Le prevendite per questa giornata apriranno il 17 marzo alle ore 10.00 sui circuiti Ticketmaster e Vivaticket, con la possibilità di acquistare il Weekend Pass 4/5 luglio a prezzo agevolato.

Il 5 luglio sarà dominato dalle sonorità pop e reggaeton con The Chainsmokers, Rita Ora, Ozuna e Nicky Jam. La serata sarà aperta dal warm up set di Lolita, nuova promessa del pop alternativo italiano. La Hellwatt Set Night proseguirà con una carica elettronica di livello mondiale grazie a Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike e DJ Snake. A completare la notte, l’Afterparty con Marco Carola, Ilario Alicante, East End Dubs e Ale De Tuglie, all’interno del format Zamna Takeover @ Hellwatt.

L’11 luglio sarà la volta dell’iconico trio Swedish House Mafia, protagonisti assoluti della scena elettronica mondiale. Con loro saliranno sul palco Alok, Clean Bandit e Benny Benassi, che tornerà a esibirsi nella sua città natale, Reggio Emilia. Le prevendite per questa giornata apriranno lunedì 16 marzo.

Il 17 luglio sarà interamente dedicato a Travis Scott, già sold out nella prima release di biglietti, con apertura affidata a Tyla.

A chiudere il festival, il 18 luglio, l’attesissimo live di Ye – Kanye West, per cui sono ancora disponibili gli ultimi biglietti. L’artista presenterà brani tratti dal suo nuovo album Bully, in uscita il 27 marzo.

Ogni giornata sarà arricchita da Pre Party e Afterparty organizzati nell’Iren Green Park, all’interno del boulevard della RCF Arena, con la collaborazione del format internazionale Zamna Festival di Tulum. Un’esperienza immersiva pensata per circa 25.000 persone, accessibile tramite specifiche categorie di biglietti o acquistabile in venue fino a esaurimento disponibilità.

Il progetto Hellwatt Festival, nato dopo oltre un anno di studi e progettazione, vede coinvolti alcuni dei massimi esperti internazionali nel campo degli eventi live. L’organizzazione è guidata da professionisti come Vittorio Dellacasa, Executive Production Manager e CEO di Delamaison Productions, e include collaborazioni di prestigio come lo studio creativo canadese Moment Factory e il collettivo britannico Arcadia Spectacular.

La sinergia tra Moment Factory e Arcadia Spectacular, al loro debutto in Italia, promette di creare ambienti visivi e scenografici di nuova generazione, capaci di trasformare ogni performance in un’esperienza multisensoriale senza precedenti.

Hellwatt Festival si annuncia dunque non come una semplice rassegna di concerti, ma come un evento globale che celebra la musica e le culture giovanili in un contesto inedito per l’Italia. Un appuntamento in cui luci, suoni e creatività si fondono per dare vita a quello che si preannuncia come il più grande festival musicale mai realizzato nel Paese.