Honda Classic: passione, storia e adrenalina all’ASI Motoshow 2025

Entusiasmo e adrenalina hanno caratterizzato la 22ª edizione dell’ASI Motoshow 2025, evento tenutosi dal 9 all’11 maggio sul celebre circuito “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari. Con oltre 570 partecipanti in pista, l’evento è stato una celebrazione vibrante della storia delle due ruote, ospitando modelli storici dai primi del Novecento fino ai modern classic dei primi anni 2000.

Honda Motor Europe – Italia ha giocato un ruolo da protagonista, con un ampio stand Honda Classic che ha mostrato l’evoluzione e l’innovazione del marchio. Attraverso l’esperienza Honda Live Tour, i visitatori hanno potuto immergersi nella storia del marchio, con la possibilità di esplorare i modelli storici e testare la gamma del 2025, in un avvincente dialogo tra passato e presente.

Lo stabilimento Honda di Atessa è stato al centro della scena, rappresentando l’unico impianto produttivo Honda in Europa. Le celebrazioni hanno incluso una selezione di modelli iconici, come la NS 125 R “Adriatico” e le NSR 125 R di fine anni ’90. Questi esemplari hanno messo in luce la tradizione industriale e sportiva del sito di Atessa.

Un highlight notevole è stata la conferenza dedicata alla leggendaria Honda NR750. Questa moto rivoluzionaria, famosa per il motore a pistoni ovali, è stata oggetto di culto per molti appassionati. I visitatori hanno avuto l’opportunità di approfondire i dettagli di questo modello unico attraverso le intuizioni ingegneristiche presentate da Silvio Manicardi (ex Direttore Generale di Honda Motor Europe) e Carlo Fiorani (ex Direttore Marketing di HRC e attualmente responsabile del progetto Honda Classic).

Il motogiro Honda Classic ha nuovamente riscosso successo, con oltre 50 appassionati che hanno rivissuto la libertà su due ruote lungo le pittoresche colline parmensi. Un percorso di 40 chilometri che ha permesso ai motociclisti di connettersi profondamente con la storia delle loro moto d’epoca, unendo tradizione e socialità in un evento che continua a evocare ricordi e a celebrare la passione per le moto Honda.