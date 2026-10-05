Honda conquista il mercato italiano: oltre 74.000 immatricolazioni in nove mesi

Nei primi nove mesi del 2026 Honda domina il mercato italiano delle due ruote con 74.155 immatricolazioni e una quota del 23,7%, guidando sia moto sia scooter.

Honda conferma la propria supremazia nel mercato italiano delle due ruote, con 74.155 immatricolazioni nei primi nove mesi del 2026 e una quota di mercato del 23,7%. Il marchio conquista la leadership sia nel comparto moto sia negli scooter, con risultati di rilievo in tutti i principali segmenti.

Rispetto a ottobre 2024, la crescita è netta: quasi 10.700 unità in più in due anni, pari al 17%. Questo progresso è frutto di una gamma ampia e trasversale, in grado di rispondere a esigenze diverse, dal turismo alla mobilità urbana, dallo spirito adventure alle prestazioni sportive.

La Transalp guida il segmento Mid On-Off con 2.619 unità, precedendo di oltre 450 immatricolazioni il secondo modello del suo segmento. Africa Twin, altro nome iconico della gamma Honda, accelera del 21,4% rispetto al 2025, raggiungendo 2.846 immatricolazioni. Sommando i due modelli, Honda totalizza 5.465 unità nel settore Adventure.

Nell'ambito Touring, la NT1100 si afferma con 469 immatricolazioni. Significativo il debutto della sport tourer CB1000GT, che tocca già quota 232 unità, di cui 90 solo a settembre. Sul fronte sportivo, la CBR600RR fa registrare numeri record: con 611 unità, la supersportiva raddoppia i volumi rispetto all'anno precedente (+127%). La roadster retrò GB350S raggiunge 1.415 immatricolazioni, confermandosi apprezzata dal pubblico, mentre la NC750X e la CB750 Hornet si attestano rispettivamente a 1.839 e 1.116 unità.

L'X-ADV prosegue la sua leadership tra i crossover con 5.885 immatricolazioni, quasi 1.200 unità in più rispetto al secondo classificato, dato confermato anche negli anni precedenti. Al suo fianco spicca l'ADV350 con 5.396 unità.

Nel cuore della mobilità urbana, la famiglia SH si distingue per numeri impressionanti. Nei primi nove mesi del 2026, SH125i, SH150i e SH350i totalizzano 35.254 unità, con una crescita superiore al 21% in due anni. SH125i comanda la categoria con 16.658 immatricolazioni e un margine di oltre 10.300 unità sul secondo modello. SH150i guida il proprio segmento con 8.465 unità (distacco di 3.100), mentre SH350i supera la soglia delle diecimila unità, distaccando il secondo classificato di quasi 6.200 unità. Inoltre SH Mode 125 aggiunge 4.025 immatricolazioni, rafforzando la centralità della famiglia nelle preferenze degli italiani.

Honda supera il 30% di quota negli scooter e il 13,4% nel comparto moto, consolidando il proprio ruolo grazie a prodotti diversi e complementari tra loro. L'ampiezza della gamma, capace di soddisfare le più varie esigenze di viaggio, sport o mobilità urbana, spiega la capacità del marchio di mantenere la vetta del mercato non grazie a una singola formula, ma a tanti risultati distribuiti su segmenti e cilindrate differenti.



