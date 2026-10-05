Honda conquista il mercato italiano: oltre 74.000 immatricolazioni nei primi nove mesi 2026

Honda domina il mercato moto e scooter in Italia nel 2026 con 74.155 immatricolazioni e una quota del 23,7%. Successo per Transalp, Africa Twin e famiglia SH.

Honda si conferma leader assoluto sul mercato italiano delle due ruote nei primi nove mesi del 2026, registrando 74.155 immatricolazioni e una quota record del 23,7%. Numeri che posizionano il marchio giapponese al vertice tanto nel segmento moto quanto negli scooter, consolidando la sua presenza e la fiducia dei consumatori.

A trainare le vendite è una gamma ampia e trasversale, capace di soddisfare tutte le passioni e le esigenze degli utenti. Il modello Transalp si distingue come leader incontrastato tra le Mid On-Off, mentre l'Africa Twin fa segnare una crescita importante del 21,4%, ulteriore testimonianza dell'apprezzamento che continua a riscuotere tra gli amanti delle moto avventurose. In parallelo, il celebre X-ADV si conferma autentico punto di riferimento nel proprio segmento, mantenendo salda la sua posizione sul mercato.

Nel comparto scooter spicca con decisione la famiglia SH, regina indiscussa delle strade italiane. Complessivamente, la gamma ha superato la soglia delle 35.000 immatricolazioni, con i modelli SH125i, SH150i e SH350i confermati leader assoluti nelle rispettive cilindrate. Questo risultato sottolinea l'affidabilità e il successo di una linea che da anni domina il mercato.

Segnali particolarmente positivi arrivano anche dalle proposte più recenti e sportive. Tra queste spiccano la CB1000GT e la CBR600RR, modelli che vanno ad arricchire ulteriormente l'offerta del marchio, ampliando la scelta e dimostrando la capacità di Honda di rinnovarsi e di proporre soluzioni innovative sia dal punto di vista tecnico che stilistico. A ulteriore conferma dell'ampia e profonda offerta Honda, i nuovi modelli sportivi stanno riscuotendo grande interesse tra gli appassionati.

La performance dei primi nove mesi del 2026 ribadisce come una gamma articolata e ben posizionata sia la chiave del successo di Honda sul mercato italiano, sia per le moto che per gli scooter, con risultati che pongono il marchio ancora una volta in vetta alle preferenze degli italiani.