Hyrule Warriors: l’era dell’esilio è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Da oggi, i fan della saga di The Legend of Zelda possono tornare a impugnare la spada con Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, il nuovo capitolo del celebre videogioco d’azione su larga scala, disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2. L’avventura porta i giocatori in un passato inedito del regno di Hyrule, dove la principessa Zelda diventa protagonista assoluta, impegnata in una lotta epica per svelare antiche verità e riportare la pace nel suo mondo.

Ambientato nel medesimo universo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il titolo offre un’esperienza intensa che approfondisce la storia della principessa durante il periodo in cui risultava scomparsa. Questa volta, però, Zelda non sarà sola: al suo fianco combatteranno Re Raul, uno degli ultimi discendenti del popolo Zonau e fondatore del regno di Hyrule, e Regina Soniah, in grado di controllare il tempo. I giocatori potranno persino impersonare lo stesso Ganondorf, affrontando eserciti interi grazie alle abilità uniche e a stili di combattimento differenti per ciascun eroe.

Hyrule Warriors: L’era dell’esilio si distingue per la vastità delle sue battaglie campali e per la possibilità di combinare potenza e strategia. I guerrieri potranno sfruttare i congegni Zonau per migliorare le proprie tattiche e utilizzare attacchi sincronizzati con gli alleati, ribaltando le sorti dello scontro grazie a diverse combinazioni di personaggi. L’esperienza promette non solo azione frenetica ma anche una componente tattica ancora più profonda rispetto ai precedenti capitoli della serie.

Il nuovo titolo supporta la modalità cooperativa, sia in co-op locale che online. I giocatori potranno affrontare insieme le ondate di nemici utilizzando lo schermo condiviso sulla stessa console, oppure collegandosi tramite GameShare da due dispositivi separati. Questa caratteristica amplifica le possibilità strategiche permettendo di coprire più terreno di battaglia o di concentrarsi su obiettivi diversi.

L’avventura si arricchisce inoltre della compatibilità con le statuette amiibo della serie The Legend of Zelda (vendute separatamente), che consentono di ottenere ricompense speciali utili nel corso della campagna.

Disponibile in formato digitale su Nintendo eShop e My Nintendo Store, oltre che in versione fisica, Hyrule Warriors: L’era dell’esilio rappresenta un capitolo fondamentale per gli appassionati dell’universo di Zelda. L’opera promette di ampliare la mitologia della saga offrendo una prospettiva inedita sul passato del regno e sul destino della sua eroina.

Con una trama che intreccia tempo, potere e legami eterni, il nuovo titolo invita i giocatori a scendere in campo in prima persona contro le forze di Ganondorf, scoprendo segreti nascosti sotto le terre di Hyrule. Un viaggio nel tempo e nella memoria, dove coraggio e strategia si fondono per restituire nuova luce a una delle leggende più amate del mondo videoludico.