Dietro il successo globale del brand Hyundai N c'è una storia di intuizione, passione e strategie pionieristiche che hanno segnato la nascita di una nuova identità high-performance nella casa coreana.

All'inizio non vi erano nomi, modelli o una community di fan. C'era solo un'idea racchiusa in 43 pagine, scritte da JooN Park, oggi Vicepresidente del Brand N Management Group. Park, cresciuto a Seoul con la passione per le automobili, aveva un obiettivo personale: creare una Hyundai in grado di entusiasmarsi alla guida.

Il motivo per cui sono entrato in Hyundai era molto semplice. Sono coreano e volevo un'auto coreana che avessi davvero voglia di guidare. All'epoca molte persone mi dicevano che non ne avevamo bisogno, perché Hyundai costruiva auto per la vita di tutti i giorni. Poi ho saputo del ritorno di Hyundai nel World Rally Championship e ho pensato che avremmo dovuto fare qualcosa per collegare il motorsport alle nostre auto di serie, racconta Park.

Il ritorno nel World Rally Championship si rivelò decisivo: Park vide nella competizione un'occasione di crescita e sviluppo di tecnologie da portare sulle vetture stradali. Chiese quindi tre mesi al suo responsabile e produsse il primo piano strategico high-performance di Hyundai, dettagliando gamma, logo e le competenze necessarie a un nuovo brand sportivo.

Un elemento chiave fu la ricerca di talenti: nelle pagine originali, Park elencava già professionisti ritenuti cruciali nella costruzione della credibilità tecnica, fra cui Albert Biermann, allora responsabile dello sviluppo dei modelli M di una nota casa tedesca. L'arrivo di Biermann in Hyundai nel 2015 segnò un passaggio fondamentale: la sua esperienza permise di trasformare la cultura high-performance in veri modelli Hyundai N, puntando su un'esperienza di guida coinvolgente prima ancora che su numeri e dati.

Giunta l'ora di lanciare la prima N, la domanda era semplice: il pubblico avrebbe creduto in una Hyundai sportiva? Il vero test fu la Germania. Con la prevendita online di 100 i30 N First Edition e un contatore che andava calando a ritmo sostenuto, in poco più di un'ora le prime 50 vetture furono acquistate. Avevo chiesto 300 auto, ma alla fine siamo partiti con 100. Sul sito c'era un contatore che partiva da 100 e scendeva a ogni prenotazione. Le prime 50 andarono in circa un'ora. Continuavo a guardare quel numero dal mio ufficio e quando arrivò a zero mi misi a piangere. Per me fu la prova che là fuori c'erano davvero persone che credevano in quello che stavamo facendo, ricorda Park.

Dalla nascita del primo modello al consolidamento della community, Hyundai N ha saputo ascoltare il feedback degli appassionati, integrando osservazioni e suggerimenti sia dalle conversazioni online sia da gruppi ufficiali, per migliorare costantemente la gamma.

Oggi l'evoluzione continua con l'arrivo di IONIQ 5 N e IONIQ 6 N: modelli full electric dalle alte prestazioni, sistemi AWD bimotore fino a 650 CV e 0-100 km/h in 3,2 secondi, pensati per coinvolgere il guidatore oltre i soli dati di accelerazione.

Secondo Park, il futuro vedrà la gamma N espandersi ulteriormente: Vedrete molte tipologie di carrozzeria, anche diverse da quelle che conoscete oggi. Ci saranno auto elettriche più leggere, ma stiamo guardando anche ad altri motori e a differenti sistemi ibridi. Vogliamo continuare a espandere le possibilità. Se c'è qualcosa che possiamo fare per rendere l'esperienza dei nostri N-thusiast ancora più divertente, cercheremo di farlo.

Dal primo documento alla realtà dei modelli N, Hyundai ha continuato a mettere insieme competenze, auto e appassionati, perseguendo quell'intuizione originale: costruire una Hyundai che si desidera guidare, oggi come domani.