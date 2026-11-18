Dacia accelera con decisione sulla mobilità elettrica. In linea con il piano strategico 2030 presentato a marzo 2026, il marchio lancia la seconda generazione della Nuova Dacia Spring, primo dei quattro modelli 100% elettrici previsti entro quella data. Il modello, che dal 2021 ha già superato le 210.000 unità vendute in oltre quaranta Paesi (di cui circa 25.000 in Italia), si rinnova profondamente per restare la scelta più intelligente e accessibile nel segmento delle auto elettriche compatte.

Realizzata sulla nuova piattaforma RGEV small di Renault Group, la Nuova Spring è la prima Dacia a beneficiare dei programmi di sviluppo accelerati del gruppo, che hanno ridotto i tempi di progettazione a meno di due anni contenendo i costi. Il risultato è un’auto fedele al DNA del marchio: essenziale, efficiente e pensata per chi cerca un’elettrica pratica per l’uso quotidiano senza compromessi inutili.

Il design è stato completamente rivisitato. Con un assetto più deciso, maggiore presenza su strada e una personalità più marcata, la Nuova Spring mantiene l’altezza di 1,52 metri che facilita l’accesso e la visibilità. Cresce di 15 cm in lunghezza e di 18 cm in larghezza rispetto alla generazione precedente, ma resta agile e facile da parcheggiare in città. L’abitacolo è tra i più spaziosi del segmento A elettrico e offre quattro posti veri. Il bagagliaio raggiunge i 337 litri (con kit di gonfiaggio) e può arrivare fino a 1.283 litri con i sedili posteriori abbattuti. Il pianale rimovibile in due parti indipendenti permette di organizzare il carico in modo flessibile. Esclusiva nel segmento è anche l’opzione del frunk anteriore da 18 litri, ideale per il cavo di ricarica.

Sotto il cofano c’è un motore da 60 kW (80 cv) e 175 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e di raggiungere i 130 km/h. La batteria LFP da 27,5 kWh utili garantisce fino a 250 km di autonomia WLTP. I consumi restano tra i più contenuti del mercato: 12,7 kWh/100 km per la versione Journey e 12,9 kWh/100 km per la Expression. Grazie al peso contenuto (a partire da 1.212 kg), la Nuova Spring conferma la propria efficienza anche su percorsi misti. La ricarica avviene con un caricabatterie AC di serie da 6,6 kW, adatto sia alla ricarica domestica che alle colonnine pubbliche.

La gamma è volutamente semplice e chiara: due allestimenti, Expression e Journey, condividono motore, batteria e caricabatterie. La Expression parte con cerchi da 15”, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, freno a mano elettrico e sistema Media Control. La Journey aggiunge cerchi flexiwheel da 16”, Keyless Entry, parking camera, sistema Media Nav Live con display da 10,1”, navigatore e servizi connessi. Sono disponibili quattro colori: la nuova tinta Agave, Grigio Scisto, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. A bordo arrivano anche 22 sistemi ADAS e interni connessi.

Il posizionamento resta quello tipico di Dacia. Tutta la gamma della Nuova Spring si colloca sotto i 20.000 euro, con la versione Expression che scende addirittura sotto i 18.000 euro. Prodotta in Europa nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, può inoltre beneficiare degli incentivi previsti per le auto elettriche in diversi Paesi europei.

Con questa seconda generazione, Dacia non solo rinnova un modello di successo, ma rafforza la propria offerta di mobilità elettrica accessibile. La Nuova Spring si conferma la citycar elettrica pratica, spaziosa e conveniente per chi vuole entrare nel mondo delle zero emissioni senza rinunciare all’essenziale.