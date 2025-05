Hyundai rivoluziona il parcheggio: tecnologie avanzate per manovre sicure e semplici

Hyundai continua a distinguersi nel mondo dell’automobile grazie a soluzioni tecnologiche rivoluzionarie che mirano a migliorare la vita quotidiana dei conducenti, promuovendo una mobilità sicura e confortevole. Il brand, con una lunga tradizione di innovazione, mette al centro della sua filosofia “Progress for Humanity” l’introduzione di sistemi avanzati che facilitano le manovre di parcheggio, rendendole più sicure e meno stressanti.

Il cuore di questa innovazione risiede nella tecnologia Hyundai SmartSense, un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia presenti su diversi modelli della casa automobilistica coreana. Questa tecnologia è stata ampiamente integrata sui SUV KONA, TUCSON e SANTA FE, oltre che sui modelli 100% elettrici INSTER, IONIQ 5, IONIQ 6 e su auto come i10, i20, i30, e BAYON.

Tra le innovazioni, Hyundai presenta il Remote Smart Parking Assist (RSPA), un sistema che permette al veicolo di eseguire manovre di parcheggio in completa autonomia, persino con il conducente all’esterno del veicolo. Questo sistema, attivabile tramite smart key, consente al veicolo di muoversi avanti e indietro per facilitare l’accesso e l’uscita dai parcheggi, riconoscendo gli spazi e reagendo a ostacoli imprevisti. Questa funzionalità si rivela particolarmente vantaggiosa in spazi ristretti dove l’apertura delle portiere può essere complicata.

Ulteriori tecnologie includono il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, che monitora l’area posteriore del veicolo quando esce in retromarcia da un parcheggio, per identificare pedoni, cicli o veicoli provenienti da punti ciechi. In situazioni di rischio potenziale, il sistema fornisce avvisi audio-visivi e può applicare una frenata automatica d’emergenza se necessaria, aumentando così la sicurezza.

Il Parking Collision-Avoidance Assist – Rear (PCA-R) assiste i conducenti monitorando la presenza di ostacoli durante le manovre in retromarcia, emettendo avvisi e applicando frenate di emergenza se rileva un rischio di impatto. Il Rear View Monitor offre anche una visualizzazione in tempo reale della zona posteriore del veicolo, grazie a una telecamera e a linee guida dinamiche che migliorano la precisione delle manovre.

Un altro sistema, il Surround View Monitor (SVM), offre una visione a 360 gradi dell’area circostante il veicolo, rendendo gestibili anche le manovre più complesse grazie a una chiara rappresentazione dall’alto fornita da diverse telecamere.

Hyundai non si ferma alla sola guida assistita. Infatti, mette a disposizione tecnologie come il Safe Exit Assist, che rileva veicoli e cicli in avvicinamento, bloccando temporaneamente l’apertura delle portiere per evitare incidenti. Inoltre, il Rear Occupant Alert avvisa il conducente della presenza di persone od oggetti sui sedili posteriori tramite avvisi sonori e sul cruscotto, prevenendo la possibilità di lasciare bambini o animali in auto.

Hyundai con le sue tecnologie SmartSense dimostra come l’innovazione possa rendere le comuni manovre quotidiane più semplici, sicure e rassicuranti, trasformando ogni viaggio in un’esperienza di tranquillità e controllo. Attraverso questi avanzamenti, Hyundai si conferma pioniere nel settore, anticipando le esigenze dei conducenti e offrendo soluzioni reali per una guida moderna e sicura.