Hyundai “Run to Progress”: ogni passo conta verso un futuro migliore

Hyundai rinnova per il 2026 il proprio impegno nel mondo del running con il progetto “Run to Progress”, confermandosi Official Automotive Partner delle principali maratone e mezze maratone italiane. L’iniziativa vuole celebrare il legame tra sport, persone e innovazione, traducendo in azione concreta la filosofia del brand: Progress for Humanity.

Il programma, parte di un progetto pan-europeo dedicato alla corsa, farà tappa in nove città italiane per accompagnare runner e appassionati lungo un intero anno di eventi all’insegna della partecipazione e della condivisione. Verona, Napoli, Bologna, Roma, Milano, Venezia e Firenze sono alcune delle città coinvolte in un calendario che abbraccia il 2026, trasformando ogni maratona in un punto di incontro tra atleti, pubblico e comunità.

La filosofia di Hyundai trova nel running una metafora autentica. Lo sport rappresenta un gesto accessibile e sostenibile, dove perseveranza e responsabilità verso sé stessi e l’ambiente diventano elementi fondamentali. Attraverso questa iniziativa, Hyundai intende diffondere una cultura del progresso e dell’innovazione intesa come attitudine mentale e impegno collettivo verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

L’esperienza Hyundai alle maratone italiane sarà arricchita da una serie di attivazioni pensate per coinvolgere in modo diretto i partecipanti. Presso lo stand del brand saranno presenti la pedana baropodometrica per la scansione dell’impronta dei piedi e una valutazione professionale dell’appoggio, utili per migliorare le prestazioni degli atleti.

Un’altra attrazione sarà il Car Wrap Hyundai, una IONIQ 5 N trasformata in superficie partecipativa su cui i runner potranno scrivere il proprio tempo obiettivo o lasciare messaggi motivazionali. A rendere più dinamico il percorso di gara ci sarà inoltre l’attivazione “One Last Push”: premendo lo Hyundai Boost button, i corridori riceveranno una carica sonora e visiva per superare con energia gli ultimi chilometri.

Al traguardo, i partecipanti potranno celebrare il proprio risultato con lo Specchio Kudos per selfie brandizzati e con il LED Wall “You Left Your Mark”, che mostrerà i risultati in tempo reale, offrendo un’esperienza immersiva e collettiva.

Il calendario 2026 prevede nove importanti appuntamenti: Verona Half Marathon (15 febbraio), Napoli City Half Marathon (22 febbraio), Thermal Bologna Marathon (1 marzo), Run Rome The Marathon (22 marzo), Stramilano (3 maggio), Venice Marathon (25 ottobre), Verona Run Marathon (15 novembre), Milano 21 – Follow Your Passion (22 novembre) e Firenze Marathon (29 novembre).

Hyundai rafforza così il suo ruolo di ambasciatore dello sport come motore di progresso. Ogni passo dei runner diventa simbolo della volontà di migliorare, proprio come l’azienda si impegna a muoversi nella direzione di una mobilità sempre più sostenibile. Con una gamma 100% elettrica e l’offerta completa di alimentazioni green – elettrica, full hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid e idrogeno – Hyundai conferma la propria visione di un futuro più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

L’iniziativa “Run to Progress” non rappresenta solo un accordo sportivo, ma un vero progetto culturale che invita a riflettere su una domanda centrale: “Qual è il tuo prossimo passo?” Un interrogativo che, nel segno della corsa come della vita, diventa invito a perseverare, innovare e contribuire, un passo dopo l’altro, a un domani migliore.