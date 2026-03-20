I BTS pubblicano il loro attesissimo nuovo album “ARIRANG” e il singolo “SWIM”

I BTS sono tornati. La band simbolo del K-pop mondiale ha pubblicato il suo attesissimo nuovo album “ARIRANG”, accompagnato dal singolo “SWIM” e dal videoclip ufficiale. Si tratta del primo lavoro discografico del gruppo dopo quasi quattro anni di attesa, un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase musicale e personale per i sette membri.

“ARIRANG” rappresenta una riflessione profonda sulle origini e sull’identità dei BTS. Il titolo è ispirato a una celebre canzone tradizionale coreana, spesso associata a sentimenti di connessione, distanza e ritrovo. Il gruppo, da sempre apprezzato per la sincerità delle proprie narrazioni musicali, esplora nel nuovo album temi universali come nostalgia, desiderio e amore, restituendo una collezione di brani che racconta gli alti e bassi della vita e il percorso che li ha portati a essere icone globali del 21° secolo.

“SWIM”, il singolo scelto per lanciare il progetto, è prodotto da Tyler Spry e Leclair. Il brano ruota intorno alla determinazione di continuare a nuotare, metafora della volontà dei BTS di andare avanti nonostante le difficoltà. Il videoclip ufficiale è diretto da Tanu Muino, già al fianco di Jungkook nel 2023 per il video della sua hit *Standing Next to You.*

Il successo del nuovo progetto è tangibile fin dai numeri: solamente con il pre-order, “ARIRANG” ha superato i 4 milioni di copie nella prima settimana, frantumando ancora una volta un record stabilito dalla stessa band. Tra i produttori del disco figurano nomi di altissimo profilo come Diplo, Ryan Tedder, El Guincho e il collaboratore storico Pdogg.

Il ritorno dei BTS sarà celebrato con un grande evento dal vivo: “BTS The Comeback Live: Arirang”, una performance monumentale che si terrà a Gwanghwamun Square a Seoul e che sarà disponibile in streaming su Netflix il 21 marzo.

Sempre su Netflix, dal 27 marzo, uscirà anche il documentario “BTS: Il Ritorno”, diretto da Bao Nguyen e prodotto da This Machine e HYBE. Il film offrirà uno sguardo inedito sul dietro le quinte del comeback della band, raccontando il percorso che ha trasformato sette giovani artisti sudcoreani in protagonisti assoluti della cultura pop mondiale.

Il 2026 sarà anche l’anno del nuovo tour mondiale dei BTS, che prenderà il via il 9 aprile dal Goyang Stadium in Corea del Sud per poi toccare Giappone, Stati Uniti, Europa, America del Sud, Australia e molti altri Paesi.

Fin dal debutto nel 2013, i BTS — RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook — hanno conquistato il mondo con la loro musica autentica e auto-prodotta, con performance energiche e una connessione unica con i fan, gli ARMY. La band ha accumulato nel tempo numerosi riconoscimenti: 12 Billboard Music Award, 9 MTV Video Music Award, 6 primi posti nella Billboard Hot 100 e la nomina a *Entertainer of the Year* da parte del *TIME* nel 2020.

Con “ARIRANG”, i BTS non solo riaffermano la loro posizione di icone globali, ma invitano ancora una volta il pubblico a compiere insieme a loro un viaggio emozionale, musicale e culturale che unisce passato e futuro, tradizione e innovazione, introspezione e passione.