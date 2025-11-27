I-DAYS 2026: David Guetta è pronto a far ballare Milano il 6 settembre con il “Monolith Tour”

Il re della dance mondiale è pronto a conquistare anche Milano. David Guetta, il DJ e produttore più amato del pianeta, approderà per la prima volta all’Ippodromo SNAI San Siro domenica 6 settembre 2026 per l’unica data italiana del suo “Monolith Tour”, all’interno dell’edizione 2026 degli I-Days Milano Coca Cola, la più importante concert series italiana organizzata da Live Nation.

L’annuncio, arrivato direttamente da Milano, conferma la portata internazionale del festival, ormai punto di riferimento nel circuito mondiale dei grandi eventi musicali. “L’arrivo di Guetta sul palco degli I-Days Milano Coca Cola conferma il ruolo dominante della concert series milanese nel circuito dei festival globali”, si legge nella comunicazione ufficiale. Non poteva essere diversamente: nel 2026 l’artista francese sarà protagonista di una tournée mondiale che toccherà tutti i cinque continenti, tra cui tre date sold out allo Stade de France di Parigi e l’apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone.

Guetta, cinque volte votato come miglior DJ al mondo nella Top 100 di DJ Mag, è un autentico pioniere della musica elettronica e pop. Con oltre 80 milioni di ascoltatori mensili, 50 miliardi di stream e 40 milioni di album venduti, il suo nome è ormai sinonimo di successo planetario. Vanta 14 nomination ai Grammy Awards e due vittorie, oltre a sei premi agli MTV Europe Music Awards, quattro LOS40 Music Awards e numerosi riconoscimenti tra cui il titolo di DJ of the Year agli NRJ Music Awards e Producer of the Year ai BRIT.

Con un repertorio di hit globali da record — tra cui “Titanium”, “Hey Mama” e “I’m Good (Blue)” — Guetta continua a reinventare il proprio sound anticipando le tendenze musicali. Oltre alla sua produzione mainstream, porta avanti con successo anche il progetto underground Future Rave in collaborazione con Morten e quello firmato con lo pseudonimo Jack Back, affiancato dal giovane produttore Hypaton.

I biglietti per il concerto milanese saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS dalle ore 12:00 di lunedì 1 dicembre, su My Live Nation dalle ore 12:00 di martedì 2 dicembre e in vendita generale dalle ore 12:00 di mercoledì 3 dicembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

L’edizione 2026 degli I-Days Milano Coca Cola si annuncia dunque come una delle più imponenti di sempre, con un cast che include già nomi di primissimo piano come Florence + The Machine (3 luglio), System of a Down e Queens of the Stone Age (6 luglio, unica data italiana), Acid Bath, Foo Fighters (5 luglio, unica data italiana), Idles e Fat Dog. E gli organizzatori promettono nuovi annunci nelle prossime settimane.

Nato nel 1999 come *Independent Days Festival*, l’I-Days ha portato in Italia alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale: da Arcade Fire a Linkin Park, da Pearl Jam a Muse, fino ai più recenti Metallica, Lana Del Rey, Green Day, Doja Cat e Tedua. Con oltre 420 mila spettatori registrati nel 2024, la manifestazione milanese detiene il record assoluto di pubblico per un festival in Italia, superando perfino se stessa dopo il primato del 2017 al Parco di Monza.

Il 2025 ha visto trionfare artisti come Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone, confermando la straordinaria capacità della rassegna di unire generazioni e generi musicali diversi in un’unica, vibrante celebrazione della musica live.

Con l’arrivo di David Guetta nel 2026, gli I-Days Milano Coca Cola si preparano a scrivere una nuova pagina della loro storia: un evento che promette di infiammare l’Ippodromo SNAI San Siro e di richiamare fan da ogni parte del mondo, in un’unica notte destinata a diventare leggendaria.