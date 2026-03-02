I-DAYS 2026: TONYPITONY porta il suo CONCERTONY sul palco della concert series più famosa d’Italia

Il calendario degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 si arricchisce di un nome tutto italiano: TONYPITONY sarà il protagonista del grande appuntamento di chiusura venerdì 4 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro. L’annuncio arriva dopo la vittoria dell’artista siciliano nella serata delle cover al Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga.

Con il suo spettacolo “IL CONCERTONY”, TONYPITONY sarà l’unico artista italiano a esibirsi da headliner nell’edizione 2026 del celebre festival milanese, confermando il momento d’oro di una carriera in continua ascesa. I biglietti per l’evento sono già disponibili sui principali circuiti di vendita.

L’artista si unirà a un cast internazionale di altissimo livello che comprende tra gli altri Florence + The Machine, System of a Down, Queens of the Stone Age, Foo Fighters, IDLES, Fat Dog, David Guetta, Maroon 5 e A$AP Rocky. La sua presenza, si legge nel comunicato, “arricchisce un cast che ha già superato la definizione di memorabile, confermando da una parte il ruolo dominante della concert series milanese all’interno dei circuiti live internazionali e dall’altra la capacità di guardare verso il futuro puntando sempre sulle novità più interessanti del mercato.”

Il successo di TONYPITONY non è una sorpresa. Negli ultimi dodici mesi l’artista ha collezionato 63 milioni di streaming complessivi e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il suo singolo “Donne Ricche (Acoustic Version)” è stabile nella Top 5 della Top 50 Italia da più di due mesi e ha raggiunto anche la Top 10 FIMI/NIQ. L’album “TONYPITONY” ha conquistato la Top 10 FIMI nella settimana del 30 gennaio 2026, mentre il brano “Culo” ha toccato il vertice della Top Viral di Spotify nel settembre 2025.

Artista poliedrico e provocatorio, TONYPITONY mescola influenze della musica anni Sessanta, elettronica e linguaggio teatrale, costruendo un’estetica personale fatta di ironia e visione. Non a caso, la sua performance alla 76ª edizione del Festival di Sanremo ha lasciato il segno, con un duetto d’intensità e leggerezza insieme. Inoltre, ha firmato la sigla ufficiale di Fantasanremo con il brano “Scapezzolate”, ulteriore prova della sua versatilità.

Il suo legame con il pubblico si riflette nei numeri dei live. Il tour “TELETONY” ha collezionato 23 date sold out tra Italia ed Europa, vendendo oltre 20.000 biglietti e registrando un Fabrique di Milano esaurito in appena 8 ore. L’estensione estiva della tournée comprenderà 30 nuove date nei principali festival europei con oltre 130.000 biglietti già venduti.

L’edizione 2026 degli I-DAYS prosegue così il percorso di eccellenza inaugurato dal festival nel 1999, nato come Independent Days Festival e oggi punto di riferimento per la scena live internazionale. Negli anni ha ospitato artisti del calibro di Arcade Fire, Arctic Monkeys, Green Day, Imagine Dragons, Muse, Pearl Jam, Radiohead e molti altri. Con l’affluenza record delle ultime stagioni – oltre 420.000 spettatori nel 2024 e una media altissima anche nell’edizione 2025 – la manifestazione milanese si conferma tra le più rilevanti d’Europa per qualità artistica e affluenza.

Il ritorno di TONYPITONY agli I-DAYS 2026 non rappresenta solo la celebrazione di un successo musicale, ma anche la consacrazione di un artista capace di fondere teatralità, ritmo e innovazione, portando sulla scena italiana un linguaggio unico. Il pubblico di San Siro potrà così assistere alla chiusura del suo tour con uno spettacolo che si preannuncia travolgente.

Appuntamento dunque il 4 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro per “IL CONCERTONY” di TONYPITONY, il gran finale di un’estate che promette di riscrivere la storia dei grandi festival in Italia.