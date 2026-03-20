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I Patagarri tornano in Italia con “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour”

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Dopo aver conquistato il pubblico europeo con la loro energia irriverente, I Patagarri sono pronti a riportare il loro spirito contagioso in Italia. La band milanese inaugura il secondo capitolo del proprio tour con “L’Ultima Ruota del Caravan – European Tour”, organizzato da OTR Live, che prende il via domani, 20 marzo, dal Viper Theatre di Firenze.

Il gruppo ha appena concluso la prima parte del viaggio con sei date nei principali club europei, toccando città come Berlino, Londra, Bruxelles, Parigi, Barcellona e Madrid. Ora è tempo di “portare a casa” il loro caravan musicale con un nuovo ciclo di concerti italiani. “Porteremo sul palco uno show ancora più rodato e consapevole, uno spazio di connessione diretta con il pubblico” promettono i musicisti, pronti a trasformare ogni esibizione in un’esperienza fatta di ironia, lucidità e libertà espressiva.

Sul palco italiano, I Patagarri mostreranno ancora una volta la loro inconfondibile miscela di gipsy jazz energico e dissacrante, alternando momenti di leggerezza e riflessione profonda. Le prime tappe sono previste a Firenze (20 marzo), Roma (21 e 22 marzo) — con la prima già sold out — e Torino (26 e 27 marzo), dove anche una delle serate ha registrato il tutto esaurito. Seguono Mantova, Molfetta, Bologna, Marghera e infine il grande appuntamento al MI AMI Festival di Milano il 22 maggio, a conferma della crescente popolarità del gruppo nella scena indipendente.

La band ha recentemente avviato una nuova fase del proprio percorso discografico con una trilogia di brani in collaborazione con alcuni dei producer più influenti della scena internazionale. L’ultimo singolo, “La bomba intelligente”, pubblicato il 29 gennaio da Atlantic Records / Warner Music Italy e prodotto insieme a I Mamakass, rappresenta una presa di posizione decisa contro l’ipocrisia di un sistema che considera inevitabile la produzione bellica. “Il brano interroga il legame tra intelligenza, potere e industria”, sottolineano i Patagarri, riaffermando il ruolo sociale della musica come strumento di critica e consapevolezza.

Prima di questo singolo era arrivato “Sbronzi Fuori”, uscito nel dicembre 2025 in collaborazione con False e il team ITACA. Il brano, costruito su un ritmo gipsy jazz travolgente, racconta con ironia e lucidità il rapporto quotidiano con l’alcol, oscillando tra rituali sociali e derive notturne.

L’universo sonoro dei Patagarri è da sempre un mix di energia, ironia e tensione poetica. Nel brano “Caravan”, incluso in X Factor Mixtape 2024, la band offre un vero e proprio “grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini”. Il caravan diventa il simbolo di una resistenza culturale, un rifugio emotivo e al tempo stesso un motore di speranza.

Nel corso del loro percorso, I Patagarri si sono affermati come una delle realtà più vivaci della scena indipendente italiana. Dopo aver moltiplicato le date all’Hacienda e all’Alcatraz di Milano, il gruppo ha inserito un nuovo componente nella formazione, Nicholas Guandalini al basso, e ha partecipato a eventi di rilievo come il Concertone del Primo Maggio a Roma. Nel 2025 hanno pubblicato l’album d’esordio “L’Ultima Ruota del Caravan” (Warner Music Italy) e hanno regalato una performance a sorpresa al MI AMI Festival.

Da allora, il loro viaggio non si è mai fermato. I Patagarri continuano a portare avanti una visione musicale radicata nella passione e nella libertà creativa, capace di unire impegno sociale e leggerezza. Il ritorno in Italia del tour segna non solo una nuova tappa artistica, ma anche un abbraccio con il pubblico che li ha seguiti fin dagli inizi.

Con la loro musica, i Patagarri dimostrano che la vera ricchezza non è quella materiale, ma quella fatta di entusiasmo, dedizione e voglia di vivere senza compromessi. E il caravan, metafora del loro percorso, continua a viaggiare, spinto dall’energia di chi crede ancora nel potere della musica di cambiare il mondo, un palco alla volta.

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