Il LEGOLAND Water Park Gardaland dà il via all’estate: un’oasi di divertimento per la famiglia in arrivo

Con l’arrivo del caldo di inizio giugno, Gardaland Resort è pronto a inaugurare ufficialmente l’estate. Sabato 31 maggio, il LEGOLAND Water Park Gardaland, unico parco acquatico a tema LEGO in Italia e primo del suo genere in Europa, riapre le sue porte ai visitatori.

Situato all’interno del comprensorio di Gardaland, questo parco acquatico si estende su una superficie di 15.000 mq, offrendo un’esperienza unica che combina l’emozione dei giochi d’acqua con il fascino inconfondibile dei mattoncini LEGO. Ogni angolo del parco è un invito alla scoperta e alla creatività: appena varcato il suggestivo portale d’ingresso, dominato da una gigantesca onda blu realizzata con oltre 400 mattoncini LEGO giganti, i visitatori vengono accolti nella Miniland, dove si possono ammirare alcuni dei monumenti italiani più celebri ricreati in miniatura.

Per chi è in cerca di adrenalina, il LEGOLAND Water Park offre attrazioni divertenti come gli scivoli e gli spruzzi di Beach Party, caratterizzato da un mega secchio d’acqua che si rovescia a sorpresa. Per coloro che preferiscono un’esperienza più rilassante, c’è il LEGO River Adventure, un fiume lento da percorrere a bordo di gommoni personalizzabili. I più piccoli possono godere in tutta sicurezza delle aree DUPLO Splash e Pirate Bay, progettate per garantire tanto divertimento in un ambiente sicuro.

Non può mancare una visita alla LEGO Creation Island, dove i piccoli costruttori possono dare libero sfogo alla loro immaginazione creando costruzioni galleggianti. Questo parco, ideato per accogliere famiglie con bambini di tutte le età, rappresenta il mix perfetto di acqua, mattoncini e divertimento, promettendo un’estate all’insegna della creatività e dello svago.

Con la riapertura del LEGOLAND Water Park Gardaland, l’estate inizia sotto i migliori auspici, promettendo giornate indimenticabili per grandi e piccini.