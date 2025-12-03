Connect with us

IL NATALE DI RAIPLAY BAMBINI è online sulla piattaforma streaming Rai

Un Natale fatto di regali quotidiani, sorprese e storie per sognare. A partire dal 1° dicembre, RaiPlay Bambini inaugura la sua programmazione natalizia con un’offerta speciale dedicata interamente ai più piccoli. Ogni giorno, sulla piattaforma streaming di Rai, sarà disponibile un contenuto nuovo da scoprire: serie inedite, film in prima visione, corti d’autore ed episodi a tema natalizio delle produzioni più amate dai bambini.

RaiPlay, in collaborazione con Rai Kids, presenta un vero e proprio calendario dell’avvento digitale, che accompagnerà le famiglie per tutto il periodo delle festività. L’iniziativa prende avvio con un classico firmato Lastrego e Testa, “I giorni dell’avvento”, illustrato da Emanuele Luzzati, che introdurrà i piccoli spettatori nello spirito delle feste.

Tra le novità più attese troviamo la seconda stagione de “Le cronache di Peppa Pig”, disponibile in esclusiva su RaiPlay, seguita dai nuovi episodi di “Masha e Orso” e dalle due stagioni integrali di “Me contro Te”. Arriva anche “Eglefino”, il nuovo personaggio nato dalla fantasia di Laura Carusino, un dolce draghetto rosa che debutta in anteprima esclusiva sulla piattaforma.

Non mancano le serie che hanno conquistato i piccoli spettatori negli ultimi anni: “Edmondo e Lucy” torna con la seconda stagione, mentre “Go go around Italy” accompagna i bambini in un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane.

RaiPlay offre inoltre un tuffo nella nostalgia con la versione rimasterizzata del grande classico “I Puffi”, 49 episodi disponibili in doppio audio, italiano e inglese. Accanto alle intramontabili produzioni dell’animazione europea, arriva anche il capolavoro di Hayao Miyazaki, “Il fiuto di Sherlock Holmes”, proposto in esclusiva.

Grande aspettativa anche per “Piripinguini”, nuova coproduzione tra Rai e BBC diretta da Massimo Fenati, che racconta le avventure di una simpatica colonia di pinguini alle prese con la vita sull’iceberg. I personaggi, vivaci e solidali, trasmettono un messaggio di amicizia e ottimismo.

Per gli appassionati di sport, torna “Street Football” con la quinta stagione del celebre campionato di calcio di strada, liberamente ispirata a “La compagnia dei Celestini” di Stefano Benni.

Nel palinsesto natalizio trovano spazio anche gli appuntamenti più amati di sempre: la “Christmas Collection dello Zecchino d’Oro”, per rivivere le canzoni simbolo delle feste, e i “Cartoni dello Zecchino”, per un Natale all’insegna della musica e della tradizione.

Tra gli speciali natalizi non mancheranno “Biglietti di Natale” con Peppa Pig, “Il Natale di Bing” e “Pimpa, storia di Natale”. E per accogliere il nuovo anno, arriverà in esclusiva la serie animata “Anselmo Wannabe”, ideata da Massimo Ottoni e dedicata alla curiosità dei bambini che si chiedono cosa diventeranno da grandi.

L’Epifania sarà invece resa magica dallo speciale “Masha e Orso – Il parco della magia”, in prima visione su RaiPlay e Rai Yoyo.

A completamento di questa ricca offerta, quasi cinquanta episodi natalizi tratti dalle serie più amate, un vasto catalogo cinematografico e circa settanta film pensati per tutta la famiglia. Tra i titoli più attesi: “A caccia dell’orso”, ispirato al libro di Michael Rosen e illustrato da Helen Oxenbury; “Giona e la Balena, storia di due profeti” dello studio mBanga, proiettato in occasione della chiusura del Giubileo; e “Le figlie della luna”, presentato al Giffoni Film Festival, che affronta con delicatezza il tema della speranza e della rinascita.

Completano la proposta festive “Tigro e Pooh – Un Natale da super detective”, i sempre amati “Ernest e Celestine”, “Mimi e Lisa e le luci di Natale” e la collezione “La scatola dei tesori di Quentin Blake”, con le sue storie animate piene di poesia e fantasia.

Infine, anche i ragazzi più grandi troveranno contenuti adatti a loro, come “Anatane e i ragazzi di Okura” e “Ti lovvo” con Emma Galeotti, insieme ai reportage di Attilio Aleotti, “Le caravelle dell’abbondanza”, “Sulle tracce di Marco Polo” e le misteriose avventure di “Silverpoint”.

Il Natale di RaiPlay Bambini promette così un’offerta ampia, variegata e densa di emozioni, pensata per intrattenere, educare e regalare alle famiglie un dicembre di sorrisi, fantasia e momenti da condividere.

