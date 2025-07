Il ritorno dei Pokémon Megaevoluzione nel gioco di carte collezionabili

Il mondo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è in fermento con l’annuncio della nuova espansione Megaevoluzione da parte di The Pokémon Company International. Prevista per il lancio globale il 26 settembre 2025, questa espansione segna il ritorno degli iconici Pokémon Megaevoluzione, pronti a infiammare le sessioni di gioco con la loro potenza leggendaria.

Presentata durante il Pokémon Day 2025, la serie segna il primo grande ritorno dei Pokémon Megaevoluzione dopo l’era delle serie XY e Sole e Luna. Ora, con l’espansione Megaevoluzione, i giocatori potranno collezionare e utilizzare carte di Pokémon-ex Megaevoluzione come Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex. I Pokémon-ex Megaevoluzione sono noti per i loro PS elevati e attacchi devastanti, ma danno al loro avversario tre carte Premio quando vengono messi KO. Inoltre, con la nuova espansione, questi Pokémon possono essere usati come Pokémon Base, Fase 1 o Fase 2, senza la necessità di ulteriori evoluzioni.

L’espansione introduce un nuovo stile di illustrazioni per le carte ultrarare, che includeranno anche il profilo della versione ordinaria del Pokémon. Le novità non si fermano qui: saranno disponibili versioni ultrarare non solo per i Pokémon, ma anche per carte Aiuto, Strumento, Stadio e Oggetto Pokémon. Tra le carte particolari di questa espansione, si segnalano: 10 Pokémon-ex Megaevoluzione, 22 carte rare illustrazione di Pokémon, 22 Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Allenatore in versione ultrarara, e 10 Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale.

I fan del gioco avranno l’opportunità di immergersi nell’espansione Megaevoluzione anche in digitale, a partire dall’11 settembre sull’app GCC Pokémon Live. A disposizione sia per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, l’app permetterà di collezionare e combattere con le nuove carte e offre bonus di gioco per coloro che effettuano l’accesso. Inoltre, i tornei prerelease saranno disponibili dal 13 settembre presso negozianti indipendenti aderenti al programma competitivo Play! Pokémon.

Questa nuova espansione è un invito irresistibile per i giocatori a rivivere e ampliare la loro esperienza di gioco. Con una vasta gamma di nuove carte e stili visivi, il ritorno dei Pokémon Megaevoluzione nel GCC Pokémon promette di trasformare la dinamica del gioco e arricchire le collezioni di ogni appassionato.