Il Ritorno Del Diablo Tour 2025: Piero Pelù porta il rock in giro per l’Italia

Mancano solo 7 giorni all’apertura del Giubileo del Rock con l’atteso Il Ritorno Del Diablo Tour 2025, che prenderà il via lunedì 14 aprile da Milano. Questo tour speciale festeggerà ben 4 importanti anniversari legati alla carriera di Piero Pelù: i 40 anni di “Desaparecido” del 1985, i 35 anni di “El Diablo” del 1990, i 30 anni di “Spirito” del 1995 e infine i 25 anni di “Né buoni né cattivi” del 2000.

L’atmosfera sarà elettrizzante con Piero Pelù sul palco insieme ai suoi Bandidos, Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso, oltre al mitologico Antonio Aiazzi alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba. Ad aprire i concerti ci sarà anche la giovane rock band di Firenze, gli Spleen.

Le date sono già sold out per Milano, Padova, Roma, Torino e Firenze, ma ci sono ancora biglietti disponibili per altri spettacoli in giro per l’Italia. Il tour promette di fare un viaggio attraverso la storia del rocker fiorentino e dei Litfiba, arrivando fino all’ultimo disco di Pelù “Deserti”. Saranno presenti brani iconici come “El Diablo”, un viaggio di puro rock latino e passioni, e “Spirito”, un album che ha segnato un nuovo percorso nella carriera di Pelù.

Parlando di “Spirito”, Pelù stesso lo descrive come “un grido di ribellione rinnovato rispetto a Terremoto, un inno alla libertà e alla vita, un manifesto per chi non accetta muri né confini, per chi crede che la musica possa abbattere qualsiasi limite”. Un altro momento fondamentale del tour sarà la celebrazione del trentennale di “Desaparecido”, un album che ha scosso profondamente il panorama musicale italiano.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di partecipare a questo evento unico nel suo genere. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visita il sito ufficiale del tour. Il Ritorno Del Diablo Tour 2025 promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del rock italiano.