Il ritorno di “Orizzonti Pokémon”: nuovi Episodi su Boing

Grande attesa per i fan di Pokémon: “Orizzonti Pokémon – Stagione 2: Alla ricerca di Laqua” torna con nuovi episodi esclusivi disponibili da oggi su Boing e sulla Boing App. Trasmettendo dal lunedì al venerdì alle 15:45, questi episodi saranno disponibili in streaming un’ora dopo sulla Boing App, accessibili per 30 giorni.

La saga continua con i beniamini del pubblico, Liko, Dot e Roy, pronti a vivere nuove avventure emozionanti nella regione di Paldea. I giovani allenatori affronteranno sfide sempre più avvincenti, incontreranno Pokémon straordinari e sveleranno i segreti di Terapagos e Laqua. Le loro imprese li condurranno a combattere contro i Capipalestra Lima e Grusha, mentre tentano di dipanare i misteri legati ai Locomonauti.

In questa stagione, dopo la sfida di Dot con il Capopalestra Ubaldo, sarà il turno di Roy e Liko sulle nevi della Sierra Napada. Qui, il lavoro di squadra tra Liko e Amethio si rivelerà cruciale per superare le difficoltà. Il trio terminerà il viaggio facendo ritorno all’Accademia Arancia, dove li attende un torneo e un improvviso attacco degli Esploratori. La loro avventura li porterà infine a Nordivia per una festa locale e un incontro con la professoressa Rea al misterioso Lago Cristallìo.