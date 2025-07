In prima TV su Sky Cinema e NOW “L’ORTO AMERICANO” il nuovo film del maestro Pupi Avati

Il 27 luglio alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta in prima TV il nuovo capolavoro di Pupi Avati, “L’Orto Americano”. Disponibile anche on demand, il film sarà fruibile in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con i pacchetti idonei.

Presentato come film di chiusura fuori concorso alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2024, “L’Orto Americano” si caratterizza per la sua atmosfera profonda e suggestiva. L’opera esplora i confini tra amore, ossessione e soprannaturale, con la firma inconfondibile di Avati. Il regista stesso afferma: “Ancora una volta affrontiamo il genere ‘gotico’, in questo caso non solo confermando quei luoghi della nostra regione che sono risultati così significativi, ma allargandoci per la prima parte del racconto a quell’America rurale che è del tutto simile alla nostra Emilia-Romagna”.

Il film è ambientato nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, tra la provincia americana e il Polesine. Qui, il ritrovamento dei cadaveri di soldati americani o inglesi era divenuto una macabra ma lucrosa attività. In questo scenario si sviluppa anche una storia d’amore assoluto, dove l’impossibile diventa possibile.

La trama segue le vicende di un giovane con aspirazioni letterarie che si innamora di una giovane nurse dell’esercito americano durante la liberazione di Bologna. Il loro incontro visivo scatena in lui una travolgente passione, considerandola subito la donna della sua vita. Un anno dopo, casualmente, si trasferisce nel Mid West americano, vicino alla casa della giovane donna, separata da un misterioso orto. Lì, la madre anziana della ragazza, disperata per la scomparsa della figlia, continua a sperare nel suo ritorno dopo aver saputo dei suoi progetti di matrimonio con un italiano. La ricerca del giovane diventa così intensa, portandolo a una conclusione drammatica e inaspettata, che lo riporterà in Italia.

“L’Orto Americano” promette di essere un’esperienza cinematografica intensa, un mix di emozione e mistero che solo un maestro come Pupi Avati potrebbe creare. Non perdete l’occasione di vivere questa avventura gotica in prima assoluta su Sky Cinema.