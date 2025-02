In prima TV su Sky Cinema e NOW “THE BIKERIDERS”

Arriva in prima TV su Sky Cinema il film scritto e diretto da Jeff Nichols, “The Bikeriders”, un’opera che promette di immergere il pubblico nel mondo dei motociclisti ribelli che hanno attraversato le strade degli Stati Uniti per più di mezzo secolo. La pellicola andrà in onda lunedì 3 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile in streaming su NOW.

I protagonisti del film sono Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy, insieme a Michael Shannon e Norman Reedus. Il film propone uno sguardo intimo e senza pregiudizi sulla nascita e la fine dei gruppi di motociclisti che hanno attraversato gli Stati Uniti, focalizzandosi sulle origini di una banda di finzione, i Vandals, attraverso gli occhi di uno dei suoi membri fondatori. Ispirato dal lavoro del fotoreporter Danny Lyon, il film esplora come un gruppo di amanti della velocità si trasformi in una pericolosa gang criminale durante un periodo di tumultuosi cambiamenti politici, economici e sociali negli Stati Uniti.

La sinossi del film descrive il viaggio di Kathy (interpretata da Jodie Comer) che, dopo un incontro casuale in un bar, si lega all’ultimo arrivato nel gruppo dei motociclisti del Midwest, i Vandali, guidati dall’enigmatico Johnny (Tom Hardy). Il club, inizialmente un punto di raccolta di sbandati locali, si trasforma in un ambiente fondato sulla violenza, costringendo Benny a scegliere tra Kathy e i compagni.

La trama di “The Bikeriders” fotografa una stagione ribelle degli Stati Uniti, evidenziando il desiderio di cambiamento di persone e dinamiche culturali. Il film offre uno sguardo crudo sulla figura iconica dei motociclisti fuorilegge che hanno influenzato la cultura ribelle per decenni, mostrando le origini e l’evoluzione di gruppi come i Vandals.

Il film sarà disponibile anche in 4K su Sky Cinema, offrendo un’esperienza cinematografica di alta qualità per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.