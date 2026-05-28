Stellantis Pro One presenta 11 nuovi modelli e il concept autonomo Box on Wheels

Stellantis Pro One annuncia un piano strategico ambizioso orientato a consolidare la leadership globale nel settore dei veicoli commerciali, puntando al lancio di 11 nuovi modelli entro il 2030 e svelando il rivoluzionario concept autonomo Box on Wheels.

Con circa 1,65 milioni di unità vendute nel 2025, Stellantis Pro One si conferma tra i principali attori mondiali del comparto, posizionandosi al primo posto in Europa e Sud America, al secondo in Medio Oriente e Africa e al terzo in Nord America, dove il divario rispetto ai concorrenti si sta progressivamente riducendo. L'obiettivo per il 2030 è chiaro: +30% nei volumi di vendita, leadership globale e piena operatività dei veicoli, forte di una strategia basata su eccellenza di prodotto e integrazione dei servizi.

Il nuovo piano prevede l'introduzione di due piattaforme multi-energy di nuova generazione per veicoli commerciali leggeri, Mid-size e Large Van, basate su architettura STLA Brain. Queste consentiranno motorizzazioni elettriche, ibride e termiche con una forte attenzione all'elettrificazione ibrida, puntando su portata, volume di carico e predisposizione alle trasformazioni.

Tra le novità in arrivo, quattro importanti aggiornamenti riguarderanno anche il segmento Small Van, con un focus specifico sul Sud America e la presentazione di due nuove motorizzazioni elettriche per aumentare autonomia e accessibilità. Sul fronte pick-up, l'offensiva globale passa per il rinnovamento di Fiat Strada e Fiat Toro in Sud America, il debutto di Ram Rampage in Nord America e il completo aggiornamento della gamma Ram full-size, incluso il primo veicolo elettrico con range extender.

Il segmento dei pick-up medi viene indicato come prioritario strategico per i prossimi anni. Verrà sviluppato un nuovo veicolo accessibile e affidabile grazie a partnership strategiche, mentre la gamma Ram sarà ampliata con una proposta specifica per il Nord America in grado di rispondere agli standard più elevati della categoria.

La trasformazione di Stellantis Pro One non si limita ai prodotti. L'implementazione dell'ecosistema di servizi Pro One NEXT rivoluzionerà il supporto alle flotte professionali, integrando connettività, servizi finanziari, assicurativi, energetici e intelligenza artificiale. Il sistema, già in fase pilota in Europa, si basa su un Command Center dedicato capace di monitorare in tempo reale i veicoli, ottimizzarne l'uptime e ridurre drasticamente la complessità operativa.

Con Pro One NEXT compiamo un passo decisivo nel modo in cui supportiamo il business dei nostri clienti - ha dichiarato Eric Laforge, Global Senior Vice President Stellantis Pro One -. Integrando dati, connettività ed expertise operativa, possiamo gestire in modo proattivo l'uptime dei veicoli, ridurre la complessità e generare valore tangibile ogni giorno, rafforzando il nostro ruolo di partner di riferimento per i clienti professionali.

Al centro della visione sul futuro della mobilità professionale spicca il concept autonomo Box on Wheels. Pensato per rivoluzionare la consegna dell'ultimo miglio, il veicolo è completamente autonomo, a zero emissioni allo scarico e integrato con un set avanzato di servizi per semplificare drasticamente le operazioni delle aziende e abbattere i costi operativi. Il Box on Wheels verrà svelato ufficialmente all'IAA Transportation di Hannover il 14 settembre.

Stellantis Pro One integra l'esperienza e la forza di più brand come Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall, offrendo uno dei portafogli più completi al mondo di furgoni e pick-up e garantendo soluzioni su misura per ogni esigenza professionale, grazie anche al programma di personalizzazione Stellantis CustomFit.