Inizia la Stagione 12 di MY HERO ULTRA RUMBLE con l’arrivo di Tamaki Amajiki

La Stagione 12 di MY HERO ULTRA RUMBLE prende il via oggi, portando agli appassionati di questo appassionante gioco una serie di nuovi contenuti, tra cui un personaggio estremamente atteso: Tamaki Amajiki, conosciuto come Suneater. Una delle novità più eccitanti per i fan è la possibilità di esplorare le capacità del potente terzo anno della U.A., famoso per il suo quirk “Manifest”.

“Manifest” gli permette di trasformare ciò che mangia in capacità devastanti, rendendolo un avversario temibile in battaglia. Nel panorama del gioco, Suneater possiede abilità straordinarie come l’utilizzo di un corno per trafiggere nemici, tentacoli per attrarli o, addirittura, un Cannone al Plasma per colpire attraverso i muri. La sua “Special Action”, denominata “Wing Claw”, consente di capovolgersi e colpire verso l’alto con artigli da uccello.

Non è solo il personaggio di Tamaki a rendere entusiasmante l’inizio di questa stagione. Sono disponibili nuovi costumi che faranno brillare i vostri eroi e villain preferiti. Tamaki Amajiki debutta con due nuovi costumi: “Casual Wear” e “Festival Outfit”. Anche Nejire ottiene un upgrade del guardaroba, potendo adesso indossare un affascinante “Festival Yukata”. Tra i Villain, invece, Toga sfoggia il nuovo costume “Villain Pirates”, una chicca anche per Mr. Compress e Twice, che potranno ottenerlo come ricompensa nel corso della stagione.

E le sorprese non finiscono qui! Più tardi nella stagione, i giocatori avranno a disposizione ulteriori nuovi costumi e un esclusivo Quirk Skill Set per Endeavor, chiamato “Inferno Fist”.

MY HERO ULTRA RUMBLE è accessibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Non perdete l’opportunità di scoprire tutti questi incredibili aggiornamenti e godetevi l’azione travolgente della Stagione 12.