Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Intellivision Sprint debutta in Europa: il ritorno della console più intelligente degli anni ’80

Published

È ufficiale: Intellivision Sprint è disponibile in Europa, una riedizione premium che riporta in vita una delle console domestiche più iconiche e ambiziose della storia del videogioco. Prodotta da PLAION REPLAI in collaborazione con Atari, questa nuova versione nasce come celebrazione dell’eredità Intellivision, il sistema che alla fine degli anni ’70 osò sfidare Atari nella cosiddetta *Prima Guerra delle Console*.

Intellivision Sprint non è una semplice mini console. È una fedele riproduzione dell’hardware originale, reinterpretata per i collezionisti e gli appassionati che apprezzano l’artigianalità e il design sopra la pura tecnologia. Racchiude una selezione curata di 45 giochi integrati, spaziando dallo sport all’azione arcade, dalla strategia al design sperimentale, con titoli che hanno definito l’identità di Intellivision come la console “più intelligente” della sua epoca.

La collezione include, tra gli altri, Astrosmash, Baseball, Shark! Shark!, Utopia, Night Stalker e, per la prima volta ufficialmente su Intellivision, Boulder Dash. Ogni gioco ripristina il suo fascino originale anche grazie agli overlay per controller di nuova concezione, che ricreano la profonda interazione fisica tipica del sistema.

L’esperienza di gioco è stata pensata per adattarsi ai tempi moderni. I controller a disco mantengono il formato full-size ma diventano wireless e ricaricabili, mentre l’uscita HDMI assicura un’immagine pulita e una latenza minima sui televisori contemporanei. Esteticamente, la console resta fedele al suo stile classico con linee marroni e dorate, pensate per evocare la sensazione di possedere un pezzo di design industriale d’altri tempi.

In concomitanza con il lancio, Atari ha rilasciato un aggiornamento firmware Day One, disponibile sul sito ufficiale. Questo update introduce funzioni richieste dai giocatori, come il salvataggio dei punteggi più alti, i manuali digitali accessibili tramite codici QR e un carosello giochi migliorato, che ora mostra descrizioni e screenshot durante la navigazione della libreria.

L’installazione dell’aggiornamento è semplice: basta formattare una chiavetta USB in ExFAT, scaricare il file di update e inserirla nella porta frontale della console. Una volta accesa, Intellivision Sprint riconoscerà automaticamente il pacchetto e completerà la procedura in pochi istanti, confermandone la riuscita.

Questo ritorno di Intellivision, a quarantacinque anni dalla sua prima sfida contro Atari, è più di un’operazione nostalgia. È un tributo fisico e tangibile all’epoca in cui il videogioco casalingo sapeva sorprendere non solo con la grafica, ma con l’intelligenza del design e la concretezza dei suoi controlli.

Intellivision Sprint è disponibile al prezzo di €119,99 attraverso il sito ufficiale PLAION REPLAI. Un invito per gli appassionati a riscoprire, nel modo più autentico possibile, quella filosofia di gioco che ha segnato intere generazioni e che oggi torna a rivivere nei salotti europei.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Tecnologia

Hyundai Motor Group svela al CES 2026 la nuova era della robotica AI incentrata sull’uomo

Spettacolo

TIZIANO FERRO: da venerdì 9 gennaio in radio il nuovo singolo “SONO UN GRANDE”
Alpine A390

Motori

Alpine porta l’intera gamma al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026

Giochi

Intellivision Sprint debutta in Europa: il ritorno della console più intelligente degli anni ’80

Spettacolo

Alex Britti e Mario Biondi insieme in “Gelido”: un nuovo capitolo del progetto Feat.Pop

Spettacolo

MasterChef Italia: tra argilla, marinature e tradizioni piemontesi la competizione entra nel vivo

Spettacolo

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio tra emozione e consapevolezza

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il nuovo trailer svela un viaggio tra passato e redenzione

Motori

Renault svela Filante: il nuovo crossover alto di gamma che guarda al futuro

Motori

Apollo Aspire 5: il nuovo pneumatico estivo che unisce comfort, efficienza e prestazioni premium

Motori

Leapmotor conquista il primo posto tra i marchi NEV cinesi emergenti con consegne record nel 2025

Spettacolo

“Realpolitik” torna su Retequattro: focus sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana

Motori

Dallo stabilimento di Sunderland alla strada: come Nissan realizza la LEAF di terza generazione

Motori

Renault Group consolida il suo successo in Italia nel 2025 grazie a marche forti e strategia mirata

Spettacolo

eroCaddeo: il 9 gennaio esce “scrivimi quando arrivi (punto)”

Spettacolo

Caparezza conquista la vetta: “Orbit Orbit” è il disco fisico più venduto del 2025

Tecnologia

Samsung presenta il primo TV Micro RGB da 130 pollici al mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

CODE VEIN II: Il nuovo trailer svela un viaggio tra passato e redenzione

Svelato il nuovo walkthrough trailer di CODE VEIN II invita i giocatori a intraprendere un’emozionante avventura che intreccia presente e passato, mettendoli nei panni...

6 ore ago

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

In occasione del CES 2026, LG Electronics presenta la nuova gamma di monitor gaming LG UltraGear evo™, cuore dell’evoluzione tecnologica dell’azienda nel segmento dei...

30 Dicembre 2025

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Square Enix ha annunciato il rilascio della demo gratuita di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, l’edizione espansa del pluripremiato titolo del 2020, ora disponibile...

16 Dicembre 2025

Giochi

Capcom annuncia Mega Man: Dual Override ai The Game Awards 2025

Il leggendario Blue Bomber è pronto a tornare. Capcom ha presentato durante i The Game Awards 2025 Mega Man: Dual Override, il nuovo capitolo...

12 Dicembre 2025