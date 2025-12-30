Intellivision Sprint debutta in Europa: il ritorno della console più intelligente degli anni ’80

È ufficiale: Intellivision Sprint è disponibile in Europa, una riedizione premium che riporta in vita una delle console domestiche più iconiche e ambiziose della storia del videogioco. Prodotta da PLAION REPLAI in collaborazione con Atari, questa nuova versione nasce come celebrazione dell’eredità Intellivision, il sistema che alla fine degli anni ’70 osò sfidare Atari nella cosiddetta *Prima Guerra delle Console*.

Intellivision Sprint non è una semplice mini console. È una fedele riproduzione dell’hardware originale, reinterpretata per i collezionisti e gli appassionati che apprezzano l’artigianalità e il design sopra la pura tecnologia. Racchiude una selezione curata di 45 giochi integrati, spaziando dallo sport all’azione arcade, dalla strategia al design sperimentale, con titoli che hanno definito l’identità di Intellivision come la console “più intelligente” della sua epoca.

La collezione include, tra gli altri, Astrosmash, Baseball, Shark! Shark!, Utopia, Night Stalker e, per la prima volta ufficialmente su Intellivision, Boulder Dash. Ogni gioco ripristina il suo fascino originale anche grazie agli overlay per controller di nuova concezione, che ricreano la profonda interazione fisica tipica del sistema.

L’esperienza di gioco è stata pensata per adattarsi ai tempi moderni. I controller a disco mantengono il formato full-size ma diventano wireless e ricaricabili, mentre l’uscita HDMI assicura un’immagine pulita e una latenza minima sui televisori contemporanei. Esteticamente, la console resta fedele al suo stile classico con linee marroni e dorate, pensate per evocare la sensazione di possedere un pezzo di design industriale d’altri tempi.

In concomitanza con il lancio, Atari ha rilasciato un aggiornamento firmware Day One, disponibile sul sito ufficiale. Questo update introduce funzioni richieste dai giocatori, come il salvataggio dei punteggi più alti, i manuali digitali accessibili tramite codici QR e un carosello giochi migliorato, che ora mostra descrizioni e screenshot durante la navigazione della libreria.

L’installazione dell’aggiornamento è semplice: basta formattare una chiavetta USB in ExFAT, scaricare il file di update e inserirla nella porta frontale della console. Una volta accesa, Intellivision Sprint riconoscerà automaticamente il pacchetto e completerà la procedura in pochi istanti, confermandone la riuscita.

Questo ritorno di Intellivision, a quarantacinque anni dalla sua prima sfida contro Atari, è più di un’operazione nostalgia. È un tributo fisico e tangibile all’epoca in cui il videogioco casalingo sapeva sorprendere non solo con la grafica, ma con l’intelligenza del design e la concretezza dei suoi controlli.

Intellivision Sprint è disponibile al prezzo di €119,99 attraverso il sito ufficiale PLAION REPLAI. Un invito per gli appassionati a riscoprire, nel modo più autentico possibile, quella filosofia di gioco che ha segnato intere generazioni e che oggi torna a rivivere nei salotti europei.