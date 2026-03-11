J.I.D porta il suo “God Does Like World Tour” a Milano per un’unica data

Il rapper americano J.I.D, reduce dal trionfo ai Grammy Awards con le vittorie nella categoria Miglior Album Rap per “God Does Like Ugly” e Miglior Performance Rap per “Wholeheartedly” con Ty Dolla $ign e 6Lack, arriva in Italia per un unico e imperdibile appuntamento: martedì 17 marzo al Fabrique di Milano.

I biglietti per l’evento sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne e VivaTicket.

Originario di East Atlanta, J.I.D è cresciuto immerso nella musica funk e soul dei vinili dei genitori. Dopo aver collaborato con il duo EARTHGANG nel tour del 2014, ha fatto il suo ingresso sulla scena rap con l’EP “DiCaprio” nel 2015. Notato da J. Cole, ha firmato con l’etichetta Dreamville/Interscope Records e ha pubblicato nel 2017 il suo debutto con una major, “The Never Story”, seguito nel 2018 dall’acclamato “DiCaprio 2”, che lo ha inserito nella prestigiosa classe degli XXL Freshmen.

Con la compilation “Revenge of the Dreamers III” (2019), certificata platino e prima nella classifica Billboard, J.I.D ha consolidato la propria reputazione di artista di punta dell’hip-hop contemporaneo. Il successo planetario è arrivato poi con la collaborazione con gli Imagine Dragons in “Enemy”, brano presente nella colonna sonora della serie Arcane di Netflix, che ha superato i due miliardi di stream e ottenuto la quadrupla certificazione platino RIAA, oltre a nomination agli MTV Music Awards, AMA e iHeart Awards.

Nel 2022 ha pubblicato “The Forever Story”, accolto con entusiasmo dalla critica e considerato da Clash un vero “classico”, entrato nella Billboard Hot 200 alla dodicesima posizione e certificato Oro dalla RIAA. Il singolo “Surround Sound”, con 21 Savage e Baby Tate, è diventato virale grazie alla sfida “Ceiling” su TikTok, conquistando la vetta della Billboard Viral 50 e ottenendo la tripla certificazione platino.

Sull’onda del successo, J.I.D ha anticipato l’uscita del suo quarto album, “God Does Like Ugly”, all’inizio del 2025 con il singolo “WRK”, seguito dalla versione “Preluxe” che includeva quattro brani, tra cui “Animals” in collaborazione con Eminem. L’album, pubblicato integralmente ad agosto, ha riunito una schiera di artisti di primo piano come Clipse, Ciara, Ty Dolla $ign, Vince Staples, Jessie Reyez, Westside Gunna e altri ancora, conquistando critica e pubblico.

Considerato oggi una delle voci più originali e dinamiche del rap contemporaneo, J.I.D porta con sé uno spettacolo energico, capace di fondere lirismo, tecnica e un’intensità scenica fuori dal comune. Dopo aver calcato i palchi di festival come Coachella, Lollapalooza e Bonnaroo, l’artista di Atlanta è pronto a incantare anche il pubblico italiano con il suo “God Does Like World Tour”.

Un’occasione unica per assistere alla performance di un talento che, in pochi anni, ha riscritto le regole del rap d’autore e continua a spingere i confini del genere con coraggio e autenticità.