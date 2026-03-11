Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

J.I.D porta il suo “God Does Like World Tour” a Milano per un’unica data

Published

Il rapper americano J.I.D, reduce dal trionfo ai Grammy Awards con le vittorie nella categoria Miglior Album Rap per “God Does Like Ugly” e Miglior Performance Rap per “Wholeheartedly” con Ty Dolla $ign e 6Lack, arriva in Italia per un unico e imperdibile appuntamento: martedì 17 marzo al Fabrique di Milano.

I biglietti per l’evento sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne e VivaTicket.

Originario di East Atlanta, J.I.D è cresciuto immerso nella musica funk e soul dei vinili dei genitori. Dopo aver collaborato con il duo EARTHGANG nel tour del 2014, ha fatto il suo ingresso sulla scena rap con l’EP “DiCaprio” nel 2015. Notato da J. Cole, ha firmato con l’etichetta Dreamville/Interscope Records e ha pubblicato nel 2017 il suo debutto con una major, “The Never Story”, seguito nel 2018 dall’acclamato “DiCaprio 2”, che lo ha inserito nella prestigiosa classe degli XXL Freshmen.

Con la compilation “Revenge of the Dreamers III” (2019), certificata platino e prima nella classifica Billboard, J.I.D ha consolidato la propria reputazione di artista di punta dell’hip-hop contemporaneo. Il successo planetario è arrivato poi con la collaborazione con gli Imagine Dragons in “Enemy”, brano presente nella colonna sonora della serie Arcane di Netflix, che ha superato i due miliardi di stream e ottenuto la quadrupla certificazione platino RIAA, oltre a nomination agli MTV Music Awards, AMA e iHeart Awards.

Nel 2022 ha pubblicato “The Forever Story”, accolto con entusiasmo dalla critica e considerato da Clash un vero “classico”, entrato nella Billboard Hot 200 alla dodicesima posizione e certificato Oro dalla RIAA. Il singolo “Surround Sound”, con 21 Savage e Baby Tate, è diventato virale grazie alla sfida “Ceiling” su TikTok, conquistando la vetta della Billboard Viral 50 e ottenendo la tripla certificazione platino.

Sull’onda del successo, J.I.D ha anticipato l’uscita del suo quarto album, “God Does Like Ugly”, all’inizio del 2025 con il singolo “WRK”, seguito dalla versione “Preluxe” che includeva quattro brani, tra cui “Animals” in collaborazione con Eminem. L’album, pubblicato integralmente ad agosto, ha riunito una schiera di artisti di primo piano come Clipse, Ciara, Ty Dolla $ign, Vince Staples, Jessie Reyez, Westside Gunna e altri ancora, conquistando critica e pubblico.

Considerato oggi una delle voci più originali e dinamiche del rap contemporaneo, J.I.D porta con sé uno spettacolo energico, capace di fondere lirismo, tecnica e un’intensità scenica fuori dal comune. Dopo aver calcato i palchi di festival come Coachella, Lollapalooza e Bonnaroo, l’artista di Atlanta è pronto a incantare anche il pubblico italiano con il suo “God Does Like World Tour”.

Un’occasione unica per assistere alla performance di un talento che, in pochi anni, ha riscritto le regole del rap d’autore e continua a spingere i confini del genere con coraggio e autenticità.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata
Time Garden di Gulistan

Società

Roma, la mostra Time Garden di Gulistan. Arte cinese e Via della Seta alla Galleria Nazionale

Giochi

Turtle Beach presenta il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition

Moda

Original Marines lancia “Every day is a Special Day”: la collezione bambino che unisce eleganza da cerimonia e stile quotidiano

Motori

Alfa Romeo festeggia 75 anni di trazione integrale con la tecnologia Q4

Motori

OMODA & JAECOO cresce ad un ritmo sostenuto in Italia a febbraio

Tecnologia

OPPO Find N6 introduce la prima Zero-Feel Crease e ridefinisce il futuro dei pieghevoli

Giochi

Ghost of Yōtei Legends: da oggi disponibile su PlayStation 5

Spettacolo

Ana Carla Maza torna con “Habanera”: un ponte musicale tra Cuba e l’Europa

Tecnologia

Shazam sbarca su ChatGPT: il riconoscimento musicale arriva nel chatbot

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2 si evolve: debutta la versione Verde con importanti funzionalità per il golf

Spettacolo

Avvocato Ligas trasforma Milano in un’aula di tribunale: la nuova campagna immersiva di Sky

Turismo

San Patrizio 2026: l’isola d’Irlanda si accende di festa tra radici, cultura e scoperta

Spettacolo

J.I.D porta il suo “God Does Like World Tour” a Milano per un’unica data

Moda

Bestdad: la festa del papà secondo IUMAN

Società

BMW Italia partner delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera

Motori

KTM estende la Garanzia Premium a quattro anni su tutta la gamma stradale dal Model Year 2025

Motori

MG rinnova la partnership con la Coppa Davis: sarà ancora Automotive Partner delle Final 8 di Bologna 2026

Società

Kia Italia sostiene ArtPara alla Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Società

Carlo Nordio ospite di Tommaso Labate a “Realpolitik”: focus sul referendum e la riforma della giustizia

Motori

ACI Editore 2026: nasce l’ecosistema culturale del nuovo ACI
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Ana Carla Maza torna con “Habanera”: un ponte musicale tra Cuba e l’Europa

La violoncellista, cantante e compositrice cubana Ana Carla Maza, una delle voci più originali della scena internazionale, torna con un nuovo progetto che celebra...

9 ore ago

Spettacolo

Avvocato Ligas trasforma Milano in un’aula di tribunale: la nuova campagna immersiva di Sky

Milano si è trasformata in un vero palcoscenico per celebrare l’arrivo di “Avvocato Ligas”, il nuovo Sky Original con Luca Argentero, appena debutto su...

10 ore ago

Senza categoria

MARA SATTEI: fuori da venerdì 13 marzo in digitale le ultime 3 tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”

Dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “le cose che non sai di me”, Mara Sattei torna con...

1 giorno ago

Spettacolo

BLANCO annuncia il nuovo album “MA’” in uscita il 3 aprile 2026

Dopo settimane di attesa e un video spoiler apparso sui suoi canali social, BLANCO ufficializza il ritorno con il nuovo album “MA’”, in arrivo...

1 giorno ago