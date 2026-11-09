Jacopo Sarno torna con il singolo Pizza, anteprima dell'album Disastri in cucina

Jacopo Sarno, icona per una generazione cresciuta con Disney Channel, torna sulle scene musicali con il nuovo singolo Pizza, disponibile da venerdì 13 novembre in radio e digitale. Il brano anticipa l'uscita del suo prossimo album Disastri in cucina, progetto che promette uno sguardo autentico e inedito sulla quotidianità milanese.

Dopo la collaborazione con Chef Knam in Cotta a puntino, Sarno propone Pizza come secondo singolo: una canzone che racconta l'Italia nascosta, lontana dagli stereotipi dei social. Ambientata tra via Cadore, via Anfossi e viale Umbria a Milano, la narrazione intreccia personaggi veri e storie di quartiere, offrendo una prospettiva sulle fragilità e sulle contraddizioni delle relazioni umane.

Il concept dell'album ruota attorno a un astronauta (interpretato dallo stesso Sarno), che fatto ritorno sulla Terra cerca di comprendere gli esseri umani, ritrovandosi così coinvolto nelle loro emozioni e debolezze. Al centro di questo microcosmo urbano ci sono figure come il Baffo, Giovanni il giornalista notturno, Ivan il senzatetto e Lorenzo legato alla sua moto. Le loro vite, diverse e distanti dai riflettori, si avvicinano in un racconto che mescola ironia e umanità, restituendo un'immagine di Milano autentica.

L'impronta sonora si distingue per autenticità: chitarre registrate con amplificatori analogici e voci senza Auto-Tune rispecchiano l'identità diretta del disco, pensato e prodotto dallo stesso Jacopo Sarno insieme a Riccardo Kosmos Castelli e al batterista Marco Ciabattoni.

In merito al brano, Sarno afferma: Pizza parla di persone vere, personaggi del mio quartiere che vivono la propria vita lontano dal centro dell'attenzione. Ciascuno affronta le proprie difficoltà a modo suo, ciascuno ha le proprie idee e qualcosa da raccontare. In una società ossessionata dall'apparire, in cui sembra esistere soltanto ciò che finisce sui social, volevo raccontare un pezzo di Italia che spesso passa inosservato. Una mamma single, un giornalista che lavora di notte, un senzatetto, un ragazzo disilluso dalla vita che ama soltanto la sua moto. Persone diverse, con storie diverse, che si ritrovano a cercare la stessa Signora, scomparsa ormai da qualche tempo. Chi è la Signora? Per me è la democrazia. Ma mentre tutti si chiedono dove sia finita, c'è ancora una cosa che riesce a mettere d'accordo tutti: una buona pizza.

Jacopo Sarno è noto al pubblico fin dall'infanzia per ruoli in televisione, cinema e teatro. Lanciato nella sitcom Io e la mamma con Gerry Scotti e Delia Scala, si è poi affermato in serie di successo come Quelli dell'intervallo, Fiore e Tinelli e Zack e Cody sul ponte di comando. A queste esperienze ha affiancato una ricca carriera tra conduzione, doppiaggio e partecipazioni nei musical, calcando i palcoscenici italiani e internazionali.

Il nuovo album promette di essere un viaggio nella Milano di tutti i giorni, tra storie di persone vere, musiche genuine e narrazione sincera.