OMODA 4 è protagonista dello stand OMODA & JAECOO alla Milan Games Week & Cartoomics dal 27 al 29 novembre a Fiera Milano Rho, con sfide gaming e premi.

Dal 27 al 29 novembre il padiglione 22 di Fiera Milano Rho ospiterà uno stand OMODA & JAECOO pensato per la community del gaming, e al centro dell'allestimento ci sarà la nuova OMODA 4, un crossover compatto destinato al mercato italiano nei primi mesi del 2027.

Il brand del gruppo Chery partecipa alla Milan Games Week & Cartoomics 2026, una delle principali manifestazioni italiane dedicate a videogiochi, eSport e cultura pop. Lo spazio espositivo prevede postazioni gaming in cui i visitatori potranno sfidarsi in sessioni di gioco, con premi riservati ai vincitori.

Nel corso delle tre giornate saranno presenti anche alcuni volti noti del settore digitale. I gamer e content creator Gabriele Gaiba e Daniele Paolo De Luca incontreranno il pubblico in appuntamenti di meet & greet, offrendo ai fan l'occasione di conoscerli da vicino.

La presenza in fiera si inserisce in un percorso più ampio. Ad aprile 2026 il marchio ha stretto un accordo pluriennale con Riot Games, diventando il primo partner automotive ufficiale di VALORANT Esports EMEA. L'obiettivo è costruire un rapporto autentico con i giovani, per i quali tecnologia, creatività e competizione rappresentano un tratto distintivo del modo di vivere.

La OMODA 4 era stata presentata per la prima volta in Europa a Barcellona, in occasione delle finali del VALORANT Champions Tour EMEA disputate lo scorso agosto. Il modello adotta il linguaggio stilistico CYBER MECHA, che trae ispirazione dall'immaginario futuristico dei robot giapponesi, con linee geometriche, superfici scolpite e un'identità visiva molto forte.

Anche l'abitacolo riflette le abitudini dei più giovani. Un ecosistema digitale che unisce tecnologia, connettività e intrattenimento permette, a vettura ferma, di trasformare la plancia in una vera postazione gaming.

Con la partecipazione a questo appuntamento, il marchio intende ampliare il dialogo con le nuove generazioni, esplorando forme di comunicazione che vanno oltre i tradizionali confini dell'automotive.