John Carpenter torna in azione: un trailer animato per “Toxic Commando” celebra l’horror anni ’80

Le atmosfere elettriche e sanguigne dell’horror anni ’80 rivivono in John Carpenter’s Toxic Commando, il nuovo sparatutto sviluppato da Focus Entertainment e Saber Interactive. Un’esplosione di stile grindhouse e ironia splatter accompagna il trailer animato appena rilasciato, in cui il Maestro dell’Horror John Carpenter presta la propria voce a un personaggio tanto spaventoso quanto carismatico: un “dio delle feste zombie” pronto a scatenare un’apocalisse sopra le righe.

Il nuovo filmato mette in scena quel mix di follia e divertimento tipico dei cosiddetti “buddy movie” americani, trasportato in una forma animata che, come si legge nella presentazione, “dà vita allo spirito ‘buddy movie incontra l’azione sopra le righe’ del gioco in una vibrante forma a cartoni animati”. Ideato e realizzato dal talento di Gizmo Animation, il trailer si distingue per la sua energia visiva e per un ritmo incalzante, sorretto da una colonna sonora d’eccezione.

Ad accompagnare le immagini c’è infatti il nuovo brano originale dei Gunship, “Tell Me When the World Stops Ending”, una composizione synthwave che cattura alla perfezione la nostalgia sonora degli anni ’80, amplificando il tono adrenalinico dell’intera sequenza. L’atmosfera risultante è una celebrazione del cinema horror d’azione classico, reinterpretato in chiave moderna e videoludica.

A rendere l’annuncio ancora più interessante è la disponibilità della demo giocabile gratuita di John Carpenter’s Toxic Commando, accessibile per un periodo limitato su Steam fino al 2 marzo. Gli appassionati possono quindi formare la propria squadra e provare in anteprima il gameplay, che promette cooperazione, ironia e un sano massacro di zombie in perfetto stile Carpenter.

Il titolo, in uscita il 12 marzo 2026, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Due le edizioni già prenotabili: la Standard Edition e la Blood Edition. Entrambe offrono il DLC gratuito “Leon’s Secret Stash” per chi effettua il pre-ordine.

La Blood Edition include inoltre il “Bloody Pass”, con due DLC post-lancio contenenti skin uniche per personaggi, armi e veicoli, insieme a un Cosmetic Pack in colorazione oro, un ciondolo per l’arma e una skin speciale per ogni personaggio. Un pacchetto pensato per chi vuole distinguersi nell’apocalisse zombie con stile e personalità.

Tra omaggi visivi, musiche evocative e un’interpretazione vocale d’autore, John Carpenter’s Toxic Commando si presenta come una lettera d’amore ai fan dell’horror e dell’azione anni ’80. Un progetto che unisce generazioni e linguaggi, dal cinema al videogioco, mantenendo vivo lo spirito di uno dei registi più iconici nella storia del genere.