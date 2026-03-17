Joji annuncia il suo ritorno in Italia: unica data a Milano nel 2026

Il cantautore e produttore giapponese Joji, nome d’arte di George Kusunoki Miller, farà tappa in Italia per un unico concerto giovedì 3 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. L’artista, considerato uno dei volti più influenti della scena lo-fi hip hop contemporanea, porterà dal vivo i brani del suo nuovo album e i successi che lo hanno reso una delle voci più originali della musica internazionale. Lo show vedrà la partecipazione speciale di Tommy Richman come special guest.

I biglietti per l’appuntamento milanese sono disponibili in prevendita sui principali circuiti nazionali. L’attesa per questo ritorno è alta, anche perché si tratta dell’unica data italiana del tour mondiale che accompagnerà l’uscita del nuovo progetto discografico di Joji.

L’artista è diventato noto al grande pubblico grazie al suo canale YouTube TVFilthyFrank, dove mescolava umorismo surreale e satira sociale, prima di scegliere di dedicarsi completamente alla musica nel 2017. Da allora ha pubblicato tre album in studio: “Ballads 1” (2018), “Nectar” (2020) e “Smithereens” (2022). Con quest’ultimo ha conquistato il pubblico internazionale grazie a brani come “Glimpse of Us”, che ha raggiunto la cima della classifica Global 50 di Spotify, segnando un traguardo storico nella sua carriera.

Il 6 febbraio 2026 è uscito il suo quarto lavoro in studio, “Piss In The Wind”, un progetto che esplora un equilibrio tra passato e presente attraverso un suono più essenziale e testi malinconici e introspettivi. L’album conferma la maturità artistica di Joji e la sua capacità di fondere sonorità intime con una produzione dal forte impatto emotivo.

Fin dal suo debutto, Joji si è imposto come una delle figure più innovative della scena musicale globale. La sua poetica, sospesa tra malinconia e introspezione, e la capacità di creare atmosfere sonore uniche lo hanno portato a esibirsi nei festival più prestigiosi del mondo, tra cui Coachella, Lollapalooza e Reading & Leeds. I suoi tour internazionali Oblivion e Pandemonium del 2023 hanno collezionato oltre 40 date, registrando numerosi sold-out in arene iconiche come il Madison Square Garden, il Barclays Center di New York, il Kia Forum di Los Angeles e il Gunnersbury Park di Londra.

L’appuntamento di Milano rappresenta quindi un’occasione imperdibile per i fan italiani di assistere dal vivo a uno dei protagonisti più originali della musica contemporanea. Con un repertorio che spazia dalle ballate malinconiche ai brani più sperimentali, Joji si prepara a regalare un’esperienza sonora dal forte impatto emotivo, confermando ancora una volta la sua versatilità e la profondità della sua scrittura.

Joji – Unipol Forum, Milano, 3 settembre 2026. Un’unica data, un’unica occasione per ritrovare la magia di un artista che continua a ridefinire i confini tra pop, elettronica e soul.