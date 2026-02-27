Joji arriva in Italia nel 2026: unica data a Milano con Tommy Richman

Il cantautore e produttore giapponese Joji, tra le figure più riconoscibili della scena lo-fi hip hop mondiale, annuncia il suo ritorno in Italia con un appuntamento unico: giovedì 3 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. L’artista sarà accompagnato da un ospite speciale, Tommy Richman.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili in anteprima per i titolari di carte Mastercard a partire dalle ore 10:00 di lunedì 2 marzo. Seguirà la presale My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 5 marzo, mentre la vendita generale aprirà alle ore 10:00 di venerdì 6 marzo su tutti i principali circuiti di ticketing nazionali.

Dietro il nome Joji si cela George Kusunoki Miller, artista poliedrico diventato celebre grazie al canale YouTube TVFilthyFrank, nel quale proponeva video di umorismo surreale e satira sociale. Nel 2017 Miller ha deciso di abbandonare la sua carriera online per dedicarsi completamente alla musica, intraprendendo un percorso che lo ha portato a imporsi come uno dei nomi di punta della scena alternativa contemporanea.

Dal 2017 a oggi, Joji ha pubblicato tre album di grande successo: “Ballads 1” (2018), “Nectar” (2020) e “Smithereens” (2022). Questi lavori hanno consolidato il suo stile riconoscibile, un mix di atmosfere malinconiche, voce soffusa e produzioni delicate. “Ballads 1” include il celebre singolo Slow Dancing in the Dark, certificato cinque volte Platino dalla RIAA, mentre “Smithereens” ha portato in cima alle classifiche globali il brano “Glimpse of Us”, diventato un enorme successo mondiale e il più alto nella carriera dell’artista.

Lo scorso 6 febbraio Joji ha pubblicato il suo quarto album in studio, “Piss In The Wind”, un progetto che, secondo il comunicato, cerca di trovare un equilibrio tra passato e presente, con “testi malinconici e introspettivi accompagnati da una produzione cruda”.

Nel corso degli ultimi anni l’artista ha calcato i palchi più importanti del mondo, partecipando a festival di livello internazionale come Coachella, Lollapalooza e Reading & Leeds. Nel 2023 ha portato in scena i tour in arena Oblivion e Pandemonium, per un totale di 41 concerti, molti dei quali registrando il tutto esaurito. Tra le tappe si segnalano luoghi iconici come il Madison Square Garden, il Barclays Center, il Kia Forum, la Crypto.com Arena, lo United Center e il Gunnersbury Park di Londra.

L’appuntamento milanese rappresenta un’occasione unica per rivedere dal vivo uno tra gli artisti più influenti e originali della musica contemporanea. La data italiana si inserisce in un contesto di crescente popolarità internazionale per Joji, che continua a fondere generi musicali e sensibilità artistiche in un linguaggio emotivo e personale, capace di raggiungere un pubblico trasversale in ogni parte del mondo.

Con l’arrivo del nuovo tour e l’uscita del suo ultimo album, Joji rinnova il legame con i fan e riafferma la sua capacità di innovare, ponendosi come una delle voci più autentiche e riconoscibili della nuova scena globale. Chi vorrà assistere al suo live milanese dovrà segnare una sola data sul calendario: 3 settembre 2026, Unipol Forum di Milano.