Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e annuncia il ritorno in Calabria con il Jova Summer Party

Lorenzo Jovanotti è pronto a tornare in Calabria e lo fa con l’entusiasmo e l’energia che da sempre lo contraddistinguono. Il 22 agosto 2026 la Calabria Music Arena di Catanzaro ospiterà per la prima volta il Jova Summer Party, trasformando il capoluogo in un grande palcoscenico di musica, festa e partecipazione collettiva.

Durante la sua visita in città, Jovanotti ha incontrato gli studenti dell’Università Magna Graecia nell’auditorium dell’ateneo, dove ha dialogato con i ragazzi raccontando il nuovo progetto e la filosofia che accompagna il suo tour. L’artista ha aperto l’incontro con il suo stile unico e diretto, dicendo: “oggi un’ora di lezione di festa”. Un messaggio che ha sintetizzato perfettamente lo spirito dell’incontro e del viaggio musicale che sta per intraprendere.

La tappa di Catanzaro assume un significato speciale: sarà la prima volta che uno degli eventi live più seguiti d’Italia approda nel capoluogo calabrese. La Calabria ha già vissuto la magia dei concerti di Jovanotti con le indimenticabili edizioni del Jova Beach Party, che hanno illuminato le spiagge di Praia a Mare e Roccella Jonica, dove migliaia di fan si sono ritrovati per celebrare insieme la musica e la vita.

A rendere ancora più emozionante l’incontro con gli studenti, una sorpresa sul palco: il giovane cantautore calabrese Francesco Giannini, scoperto da Jovanotti sui social grazie alla sua versione in dialetto del brano “So solo che la vita”. Un momento di condivisione che ha evidenziato l’attenzione dell’artista verso i nuovi talenti e il dialogo continuo con le nuove generazioni.

Il Jova Summer Party 2026 rappresenta molto più di una semplice tournée. Prodotto e organizzato da Trident Concerts, è un viaggio che unisce musica, movimento e spirito collettivo. Dopo i live australiani di Brisbane e del WOMAD Festival di Adelaide, il tour salperà il 7 agosto dalla Sardegna per toccare Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Sette tappe per un itinerario che culminerà a Roma con il doppio evento “Jova al Massimo”, previsto al Circo Massimo, pensato come una grande celebrazione della libertà, del ritmo e dell’energia condivisa.

Parallelamente al tour, Lorenzo continua il suo viaggio personale con il JovaGiro: un’iniziativa che lo vedrà attraversare l’Italia in bicicletta, portando sulla strada lo spirito del concerto e promuovendo un modo di viaggiare sostenibile e personale. Dopo la partenza da Olbia, sarà Montesilvano la prima tappa raggiunta in bici, per poi proseguire fino a Roma, che segnerà anche la conclusione del percorso musicale.

A fare da colonna sonora di questo nuovo capitolo c’è “Niuiorcherubini”, l’album pubblicato a sorpresa lo scorso novembre. Scritto in soli sei giorni a New York, il disco nasce da un’urgenza creativa che accompagna l’artista in questa nuova fase. Ogni brano è parte di un’esperienza musicale che cambia forma di notte in notte, seguendo il ritmo delle emozioni del pubblico.

La genesi del progetto è stata raccontata anche nel documentario “JOVAYORK – La musica dell’anima”, prodotto da Soleluna e trasmesso in prima visione a gennaio su Sky Uno e Sky Documentaries: cinquantatré minuti che svelano il processo creativo e il tempo della nascita di un disco impulsivo, vivo, capace di restituire la spontaneità dell’artista.

Con il ritorno in Calabria e l’incontro con i giovani dell’Università Magna Graecia, Jovanotti dimostra ancora una volta di saper intrecciare musica, cultura e territorio. Il 22 agosto Catanzaro diventerà il cuore pulsante di un’estate che promette di essere indimenticabile, con un live pensato non solo come concerto, ma come festa collettiva dell’anima e della libertà.