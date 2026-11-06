Dawn of War IV annuncia il ritorno di The Last Stand: strategia e battaglie senza fine

The Last Stand torna in Dawn of War IV con nuove dinamiche strategiche, cinque Comandanti e numerose novità per il grande lancio previsto il 3 dicembre 2026.

The Last Stand torna protagonista in Warhammer 40,000: Dawn of War IV, pronto a portare una ventata di novità tra gli appassionati di strategia. Deep Silver e KING Art Games hanno infatti svelato il ritorno dell'amata modalità di sopravvivenza all'orda, ora arricchita da una profondità tattica inedita ideale per la nuova generazione di giocatori.

In questa edizione, tre giocatori collaborano impersonando potenti Comandanti con l'obiettivo di resistere a 20 ondate di nemici sempre più impegnativi. Ogni Comandante può raggiungere fino a 30 livelli durante una singola partita, sbloccando decine di abilità e nuovi equipaggiamenti che andranno a potenziare le strategie possibili.

Una delle principali novità rispetto ai capitoli precedenti è l'introduzione dello Strikeforce: ogni Comandante ora comanda fino a quattro unità Compagno specializzate, sbloccabili e personalizzabili, ampliando enormemente le opzioni tattiche a disposizione. I giocatori dovranno gestire con attenzione la rapidità, la sopravvivenza e il controllo delle zone più critiche del campo di battaglia, mentre raccolgono rifornimenti indispensabili per superare le ondate successive. Più unità, più wargear, più abilità, più modi di combattere: la sfida definitiva per ogni stratega.

La modalità esordirà con cinque Comandanti, rappresentanti di tutte le quattro fazioni principali, compresi sia i Blood Ravens che i Dark Angels degli Space Marine. Altri Comandanti saranno disponibili come DLC gratuiti dopo il lancio.

Il debutto di Warhammer 40,000: Dawn of War IV è fissato per il 3 dicembre 2026. I giocatori che sceglieranno la Commander Edition potranno accedere con tre giorni d'anticipo, a partire dal 30 novembre. Sono già aperti i preordini con uno sconto del 10%.

Il supporto al gioco continuerà anche dopo il lancio, grazie a un ricco calendario di aggiornamenti gratuiti che includeranno l'attesa Modalità Crociata, nuove mappe, modalità, Comandanti e l'Editor di Missioni. Sono inoltre previste due grandi espansioni narrative che approfondiranno i conflitti sul pianeta Kronus e introdurranno una nuova fazione giocabile.

Le aspettative sono altissime per quello che si preannuncia uno dei titoli strategici più ambiziosi dell'anno, grazie a modalità rinnovate e contenuti sempre aggiornati che promettono battaglie spettacolari e infinite possibilità tattiche.